Lavori alla condotta idrica. Una notte di chiusura per il Ponte della Resistenza
In foto: il Ponte della Resistenza (Google Maps)
di Redazione
1 min
Mer 10 Dic 2025 14:37 ~ ultimo agg. 14:52
A causa dei lavori di rifacimento della condotta idrica di via Destra del Porto, è prevista la chiusura del Ponte della Resistenza, nel tratto dalla via destra del porto alla via sinistra del Porto, dalle ore 21 del 12 dicembre alle ore 05.30 del 13 dicembre.
Le deviazioni previste per chi proviene da Riccione sono verso via Rodi per poi immettersi in via Savonarola e procedere sul ponte di via Matteotti. Per chi proviene da Bellaria la deviazione è verso via Sinistra del porto, via Madonna della Scala, via Bissolati e infine via Matteotti.
