allerta gialla

L'estate va in pausa per qualche giorno. Pioggia in arrivo, temperature in calo

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Mar 19 Ago 2025 13:33 ~ ultimo agg. 20 Ago 02:16
La serie di giornate calde che ha caratterizzato il Ferragosto pare essere vicina al capolinea. Per mercoledì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che per la provincia di Rimini è gialla, livello più basso, per temporali e criticità idrogeologica.

Nella giornata di mercoledì 20 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-occidentale della regione. Sul riminese le precipitazioni sono previste nella seconda parte della giornata. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un calo delle temperature.

Il meteo sarà instabile anche per il resto della settimana. Troppo presto, però, per parlare di estate finita: l'ultima settimana di agosto dovrebbe riportare cielo sereno e caldo. 

Le previsioni di Arpae.

