L'estate saluta. Lunedì brusco cambiamento meteorologico con vento e temporali

Dopo una settimana di temperature estive il meteo è pronto a cambiare con l'inizio della settimana. E' stata, infatti, emessa, un'allerta gialla per temporali e vento valida dalla mezzanotte per tutta la giornata di lunedì. I temporali dovrebbero essere diffusi su tutta la regione, compresa la provincia di Rimini. Anche il vento colpirà la costa.

In particolare nella giornata di lunedì 22 settembre sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici.