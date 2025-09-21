  
Di Franco Vanzini

I sì del Decalogo. Una guida per tutti. Lettura dei 10 comandamenti

Franco Vanzini
di Redazione   
Dom 21 Set 2025
Da oggi è per dieci domeniche proporremo sul nostro sito alcuni stralci del libro di Franco Vanzini: "Un Padre buono e premuroso, un Giudice misericordioso" che propone un rilettura nuova a propositiva dei 10 Comandamenti in chiave contemporanea. In questa prima pubblicazione una premessa sul valore e sul percorso del Decalogo. 

 

La Buona Novella di Gesù  rinnova continuamente la vita e la cultura dell’uomo, aiuta a rimuovere gli errori e i mali derivanti dalla sempre minacciosa seduzione del peccato e ci dà preziosi consigli.  Questi ci  guidano verso una vita rispettosa della Sua volontà, premurosa verso il nostro prossimo e, per questo, serena e gioiosa, (…) qui (...) oggi (…)  sempre.

     Purtroppo, troppo spesso si trascura il fatto che occorre non solo segnalare e condannare  i comportamenti sbagliati, occorre anche indicare  chiaramente quelli giusti.

     Il Decalogo ci aiuta in questo cammino con i suoi Non e soprattutto con le sue Positività, che insieme andiamo a scoprire. 

     Gesù al  tale  che gli chiede: “Maestro che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Risponde: ”Se vuoi entrare nella vita  osserva i Comandamenti” (Mt 19,16). Alla fine del discorso sulle Beatitudini dice: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti;  non sono venuto per abolire, ma per dare compimento”  (Mt 5,17).  E successivamente aggiunge: “(…) Vi do un Comandamento nuovo: “Che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi “ (Gv 13,33). 

     Guidati da questi insegnamenti di Gesù,  scopriamo  e  proviamo a mettere in pratica le positività del Decalogo, cioè quei valori e quei  principi validi universalmente e perennemente,  che sono FONDAMENTALI per una vita realizzata, vissuta in pace con tutti, dove l’amore, per Dio e per il prossimo, regna sovrano.  

 

     Dai 10 Comandamenti nascono i  “SI  del  Decalogo”, cioè:

 

1-2. La  PATERNITÀ DIVINA, dalla quale  discendono : la FRATERNITÀ, la LIBERTÀ, la  PARI DIGNITÀ e il  RISPETTO per e tra tutte le persone. 

3. L’uso buono e corretto del TEMPO (DIO, LAVORO, FESTA, RIPOSO).

4. Il valore della FAMIGLIA, composta da PADRE e MADRE  entrambi titolari di doveri e di diritti inalienabili.

5. Il rispetto per la VITA DI TUTTI , sempre, in qualsiasi momento e circostanza.   

6. La bellezza di un AMORE FEDELE e responsabile che rispetta gli impegni presi e le conseguenze degli atti compiuti.

7. Il rispetto della  PROPRIETÀ privata e pubblica, l’UNIVERSALE DESTINAZIONE dei beni della terra, l’ONESTÀ, la  SOLIDARIETÀ. 

8. Il valore della VERITÀ e il rifiuto di ogni tipo di  menzogna e di ipocrisia.

9-10. L’utilità della  TEMPERANZA e della  MODERAZIONE  nei comportamenti quotidiani. 

 

    Non  basta limitarsi a constatare e a dire che OGGI le cose non vanno bene, bisogna anche dire chiaramente quali sono i comportamenti sbagliati e soprattutto indicare quali sono quelli giusti. 

    Il Decalogo ci guida in questo cammino. Riscopriamolo.  

 

                                                    Gianfranco Vanzini  

P.S. Sintesi tratta dal libro : Un Padre buono e premuroso, un Giudice misericordioso (pag. 100) 

La Piazza Editore di Gianfranco Vanzini e Simone Lombardi - Cell. 339.30.34.210 -  

Disponibile su Amazon in formato cartaceo o digitale kindle.

 

