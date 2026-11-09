L'estate della Guardia Costiera di Rimini: migliaia di controlli su terra e mare

Si è conclusa l'operazione nazionale "Mare e Laghi Sicuri 2026", la campagna estiva della Guardia Costiera di Rimini per garantire la sicurezza della navigazione, tutelare l'ecosistema marino e vigilare sul rispetto delle regole lungo il litorale romagnolo da Cesenatico a Cattolica.

L'impegno operativo ha visto l'impiego coordinato di un dispositivo navale composto da 5 battelli veloci e 3 motovedette (delle classi 800, 2000 e 600) che hanno garantito un pattugliamento mirato lungo le oltre 30 miglia di costa da Cattolica a Cesenatico, concentrando le uscite nelle fasce orarie e nelle zone a maggior rischio per diportisti e bagnanti. Nel corso della stagione, gli equipaggi hanno coperto complessivamente poco meno di 3.000 miglia marine, effettuando oltre 1.000 controlli alle unità da diporto e rilevando 25 illeciti amministrativi.

Sono 15 le sanzioni per violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare, 40 verbali amministrativi in materia di pesca e tracciabilità oltre a 78 ispezioni tra pescherecci ed ingrossi di prodotti ittici.

23 quelle elevate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico tra demanio, pesca e diporto. I pattugliamenti hanno registrato un bilancio positivo sul fronte della legalità e della sicurezza.

Sul versante del contrasto agli illeciti, l'attività investigativa condotta in stretto coordinamento con l'Autorità Giudiziaria ha permesso di stringere le maglie contro l'abusivismo demaniale, la pesca illegale e i reati ambientali. Il giro di vite ha portato all'elevazione di numerose sanzioni amministrative e alla denuncia di diversi soggetti alla Procura della Repubblica, tra cui cinque notizie di reato specifiche per innovazioni e occupazioni abusive sul demanio marittimo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della collettività e alla fruizione del bene pubblico: sono stati infatti oltre 4.000 i controlli effettuati nell’arco dell’intera stagione estiva per verificare i liberi accessi alle spiagge, assicurando

quotidianamente la libera fruizione dell'arenile lungo tutto il compartimento marittimo, da Cesenatico a Cattolica.