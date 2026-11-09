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30 MILA EURO DI CONTRIBUTO

ArtBonus, Comune di Coriano e RivieraBanca insieme per il Castello Malatestiano

In foto: Al centro, il presidente Fausto Caldari, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l'assessora alla cultura di Coriano, Anna Pazzaglia
Al centro, il presidente Fausto Caldari, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l'assessora alla cultura di Coriano, Anna Pazzaglia
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Redazione
   
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Il Castello Malatestiano di Coriano si prepara a un nuovo capitolo di recupero e valorizzazione grazie a una virtuosa sinergia tra istituzioni pubbliche e credito cooperativo, presentata oggi attraverso il progetto sostenuto da RivieraBanca tramite l’Art Bonus.

L'intervento è reso possibile da un contributo di 30.000 euro messo a disposizione da RivieraBanca, a testimonianza dell'efficacia di uno strumento che favorisce la partecipazione dei privati alla tutela del patrimonio culturale pubblico. Risalente al XII secolo, il castello è uno dei simboli più significativi della storia e dell'identità corianese, e la sua conservazione contribuisce sia alla tutela di un bene di rilevante valore storico, sia al rafforzamento dell'attrattività turistica e del senso di appartenenza della comunità.

La collaborazione assume un valore che va oltre il semplice sostegno economico, configurandosi come una responsabilità condivisa a favore del territorio romagnolo. Come dichiarato dal sindaco Gianluca Ugolini: «A nome dell'Amministrazione comunale desidero ringraziare RivieraBanca per aver scelto di sostenere concretamente il recupero e la valorizzazione del nostro Castello Malatestiano. È un gesto importante, che testimonia come la collaborazione tra istituzioni e realtà economiche del territorio possa tradursi in un investimento a beneficio dell'intera comunità. Ci auguriamo che questo esempio possa incoraggiare anche altre imprese a contribuire alla tutela di un patrimonio che appartiene a tutti e rappresenta una risorsa preziosa per il futuro di Coriano».

Sulla stessa linea l'assessore alla Cultura Anna Pazzaglia, la quale ha evidenziato: «Il Castello Malatestiano non è semplicemente un monumento o un insieme di antiche mura, ma rappresenta le nostre radici, la nostra storia e il senso di appartenenza alla comunità di Coriano. Prendersene cura significa investire su ciò che siamo e su ciò che lasceremo alle nuove generazioni. Il contributo di 30.000 euro di RivieraBanca è un gesto concreto e generoso, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico e privato. L'Art Bonus rappresenta una straordinaria opportunità per rendere la tutela del nostro patrimonio culturale una responsabilità condivisa».

Il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari, ha infine rimarcato: «Essere una vera banca di prossimità significa essere presenti nelle comunità. Essendo una banca cooperativa con fini mutualistici, oltre che attraverso la nostra attività bancaria, il nostro obiettivo è favorire concretamente i percorsi di crescita e valorizzazione del territorio. Con il sostegno a questo progetto abbiamo voluto contribuire alla tutela di un bene che custodisce la storia, l'identità e la memoria della comunità corianese. L'Art Bonus rappresenta uno strumento particolarmente significativo perché consente di creare una virtuosa alleanza tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, mettendo a disposizione risorse ed energie al servizio del bene comune. Per RivieraBanca, investire nella cultura e nel patrimonio storico, come stiamo facendo nei luoghi in cui operiamo, significa investire nel futuro delle comunità che ogni giorno ci accordano la loro fiducia».

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