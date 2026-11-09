Inclusione a scuola. In 25 anni nel riminese il 300% in più di certificazioni

Solo pochi giorni fa la Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro una norma contenuta nella legge di Bilancio che riguarda il finanziamento dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) per gli studenti con disabilità nella scuola. Una realtà che, anche a Rimini, vede un continuo aumento di casi.

I diritti degli studenti con disabilità non possono essere garantiti senza un adeguato coinvolgimento dei territori e senza le risorse necessarie per renderli effettivi. E’ stata chiara le decisione della consulta che ha accolto il ricorso della regione sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. i numeri registrati sul territorio riminese e descritti in un confronto promosso da Anci aiutano a comprendere la portata della questione richiamata dalla Corte costituzionale. Negli ultimi cinque anni, nonostante la decrescita della popolazione scolastica, a causa del calo demografico, il numero degli alunni con disabilità seguiti dai servizi comunali è cresciuto mediamente tra il 6 e il 7 per cento ogni anno. La spesa comunale destinata all'inclusione scolastica è passata da circa 5,5 a oltre 8 milioni di euro all'anno, con un incremento di quasi il 45%. L'ultimo anno scolastico ha visto l'avvio delle attività per 713 alunni certificati rispetto ai 670 dell'anno precedente, con un incremento del 6,5%. Allargando lo sguardo all'intera provincia: negli ultimi venticinque anni le certificazioni di disabilità sono cresciute del 300 per cento. Dietro questi numeri ci sono alunni, famiglie, insegnanti, educatori, scuole e istituzioni chiamate a rendere concrete la parola inclusione, che parte dal garantire ad ogni studente le stesse opportunità educative e di partecipazione. Dall’amministrazione arriva l’allarme: visti i numeri crescenti è una sfida che non può essere sostenuta esclusivamente dai bilanci locali.