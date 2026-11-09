Alloggi canone calmierato: per l'ERS resta a Rimini l'anzianità di residenza

Adeguare i criteri di assegnazione degli alloggi comunali a canone calmierato ai bisogni di quella fascia di popolazione che fatica a trovare casa sul libero mercato. È l’obiettivo della proposta di modifica del regolamento ERS che ha ottenuto parere favorevole dalla 1ª e dalla 4ª Commissione consiliare a Rimini. Tra le principali novità figura la riserva del 10% degli alloggi disponibili a ogni aggiornamento semestrale per nuclei familiari di cui facciano parte appartenenti alle forze dell’ordine, operatori sanitari e personale docente. In caso di ampliamento del patrimonio ERS, la quota sarà elevata al 20%. Maggiore attenzione poi alle condizioni di disabilità. Il punteggio previsto per le situazioni più gravi passa da 3.000 a 5.000 punti e viene introdotto un riconoscimento proporzionato per le invalidità comprese tra il 67% e il 99%. Si amplia inoltre l’accesso alla graduatoria speciale per gli alloggi adeguati alle persone con ridotta mobilità: saranno considerati anche gli utilizzatori di dispositivi permanenti di ausilio diversi dalla carrozzina. Nella definizione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’alloggio si terrà conto anche dell’eventuale presenza di una persona che presta assistenza continuativa. La proposta riequilibra anche il peso della condizione economica nella graduatoria. Il punteggio massimo legato all’ISEE scende da 15.000 a 4.000 punti, così da valorizzare maggiormente, insieme al reddito, le altre condizioni di bisogno. Vengono differenziate le soglie minime di reddito complessivo annuo necessarie per l’accesso: 15.000 euro per nuclei di una o due persone, 20.000 per tre o quattro componenti e 25.000 per cinque o più persone. L’obiettivo è rendere sostenibile il pagamento del canone calmierato, mantenendo la specificità dell’ERS rispetto all’edilizia popolare. Completano la revisione l’aggiornamento del limite del patrimonio mobiliare a 41.249,60 euro e l’eliminazione del requisito aggiuntivo dell’attività lavorativa per i cittadini extra-UE titolari di permesso di soggiorno almeno biennale, in linea con la sentenza del Tribunale di Bologna del luglio 2025 e con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna.

Confermato invece il punteggio per l’anzianità di residenza, fino a un massimo di 7.300 punti. Gli alloggi disciplinati dalla proposta del regolamento comunale appartengono infatti all’edilizia residenziale sociale (ERS), che resta fuori pertanto dall’ambito di applicazione della recente sentenza della Corte costituzionale, relativa alle graduatorie ERP.

Nel corso della seduta il capo Dipartimento Servizi di Comunità, Fabio Mazzotti, ha illustrato i dati sul patrimonio abitativo pubblico.

. Al 31 dicembre 2024: 71 alloggi ripristinati (60 ERP e 11 ERS); 98 alloggi pronti e disponibili per l’assegnazione (78 ERP e 20 ERS); 69 alloggi assegnati (54 ERP e 15 ERS); 26 alloggi in fase di ripristino (23 ERP e 3 ERS).

. Al 31 dicembre 2025: 69 alloggi ripristinati (59 ERP e 10 ERS); 99 alloggi pronti e disponibili per l’assegnazione (82 ERP e 17 ERS); 70 alloggi assegnati (61 ERP e 9 ERS); 40 alloggi in fase di ripristino, tutti ERP.

Sono quindi pochissimi gli alloggi esclusi dal circuito delle riassegnazioni, mentre quelli in fase di ripristino rientrano in disponibilità in circa quattro mesi.

"L’edilizia residenziale pubblica è - evidenzia l'assessore Kristian Gianfreda -, e resta, la risposta alla povertà e alle situazioni di bisogno più acuto. L’edilizia residenziale sociale ha una missione diversa e complementare: guardare a quella fascia sempre più ampia di famiglie, lavoratori, giovani coppie che oggi non riesce più a trovare casa nel libero mercato, ma che non rientra nei parametri dell’edilizia popolare. Persone che hanno un reddito e una vita costruita qui, ma per le quali il costo dell’abitare rischia di diventare il fattore che fa scivolare verso la fragilità. È a loro che vogliamo dare una risposta, prima che il disagio diventi emergenza. In questa chiave va letta anche la conferma del punteggio per l’anzianità di residenza. La sentenza della Corte costituzionale riguarda l’edilizia residenziale pubblica, gli alloggi a canone calmierato sono uno strumento diverso, e per noi il radicamento nella comunità resta un valore da riconoscere, accanto al bisogno. Allo stesso modo, la riserva per forze dell’ordine, operatori sanitari e docenti nasce dalla consapevolezza che si tratta di figure essenziali per la vita della città, che oggi faticano a trovare un alloggio a Rimini. I numeri illustrati sulla gestione Acer testimoniano un lavoro costante di manutenzione e recupero: gli alloggi in fase di ripristino vengono reinseriti nel circuito delle assegnazioni in tempi brevi. Il problema che dobbiamo affrontare è la carenza di abitazioni disponibili. A Rimini le manutenzioni si fanno e gli alloggi si recuperano: ciò di cui abbiamo bisogno è aumentare il patrimonio da mettere a disposizione delle persone. È su questo terreno che le politiche nazionali continuano a essere insufficienti. I governi che si sono succeduti non hanno messo in campo misure adeguate alla dimensione del bisogno abitativo. Anche gli ultimi interventi del Governo Meloni concentrati sul recupero degli alloggi pubblici inutilizzati per necessità di manutenzione non offrono una risposta sufficiente a una realtà come Rimini, dove il ripristino del patrimonio viene già assicurato. Per incidere qui servono risorse che consentano di aggiungere alloggi a quelli esistenti. I Comuni possono aggiornare i regolamenti, curare il patrimonio e promuovere progetti, ma per aumentare in misura significativa l’offerta abitativa hanno bisogno di un sostegno nazionale stabile, con finanziamenti e strumenti adeguati".

Parere favorevole anche alla seconda proposta all’ordine del giorno, che rinnova dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029 l’accordo interistituzionale con cui i Comuni del Distretto di Rimini, insieme all’Ausl della Romagna, gestiscono in forma associata i servizi e gli interventi sociosanitari. Le due proposte di deliberazione approdano ora all’esame del Consiglio comunale.