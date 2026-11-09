Assistenti domiciliari in protesta. Mercoledì presidio davanti a sede comunale

Gli assistenti domiciliari chiedono maggiori tutele e più diritti. Mercoledì 11 novembre, dalle 8.30, le lavoratrici e i lavoratori del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) saranno in presidio in via Ducale 7 a Rimini, davanti alla sede dei Servizi sociali del Comune. L'iniziativa è promossa da FP CGIL Rimini, CISL FP Romagna e UILTuCS Emilia-Romagna, ed è stata organizzata per rivendicare i diritti di chi garantisce assistenza, cura e dignità ogni giorno, a casa delle persone che ne hanno bisogno.



Le organizzazioni sindacali avanzano le richieste di:

1. Rimborso chilometrico adeguato, calcolato sul costo reale del carburante e in linea con gli accordi territoriali. Il calcolo deve comprendere anche il criterio del primo e dell'ultimo accesso più vicino alla

residenza o al domicilio di chi lavora;

1. Rimborso del bollo auto e copertura assicurativa kasko, perché i mezzi e gli strumenti di lavoro non possono essere un costo a carico delle persone che garantiscono i servizi;

2. Migliori condizioni generali e di vita-lavoro per operatrici e operatori: turni sostenibili, carichi di lavoro, rispetto delle tempistiche, percorsi, salute e sicurezza;

3. Riconoscimento del valore sociale del SAD, servizio essenziale che merita tutele adeguate, risorse, stabilità e giusta dignità professionale.