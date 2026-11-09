  
Indietro
menu
menu

più diritti

Assistenti domiciliari in protesta. Mercoledì presidio davanti a sede comunale

In foto: assistenza domiciliare
assistenza domiciliare
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Gli assistenti domiciliari chiedono maggiori tutele e più diritti. Mercoledì 11 novembre, dalle 8.30, le lavoratrici e i lavoratori del Servizio di assistenza domiciliare (SAD) saranno in presidio in via Ducale 7 a Rimini, davanti alla sede dei Servizi sociali del Comune. L'iniziativa è promossa da FP CGIL Rimini, CISL FP Romagna e UILTuCS Emilia-Romagna, ed è stata organizzata per rivendicare i diritti di chi garantisce assistenza, cura e dignità ogni giorno, a casa delle persone che ne hanno bisogno.


Le organizzazioni sindacali avanzano le richieste di:
1. Rimborso chilometrico adeguato, calcolato sul costo reale del carburante e in linea con gli accordi territoriali. Il calcolo deve comprendere anche il criterio del primo e dell'ultimo accesso più vicino alla
residenza o al domicilio di chi lavora;
1. Rimborso del bollo auto e copertura assicurativa kasko, perché i mezzi e gli strumenti di lavoro non possono essere un costo a carico delle persone che garantiscono i servizi;
2. Migliori condizioni generali e di vita-lavoro per operatrici e operatori: turni sostenibili, carichi di lavoro, rispetto delle tempistiche, percorsi, salute e sicurezza;
3. Riconoscimento del valore sociale del SAD, servizio essenziale che merita tutele adeguate, risorse, stabilità e giusta dignità professionale.

Altre notizie
dalla pagina IG di Luca Fol
31esima edizione

Il riminese Luca Fol tra i finalisti del Premio Lunezia 2026 con il brano Diktat
di Redazione
Giulio D'Angelo
ambito congressuale

Impresa riminese nella top50 della classifica "Campioni della crescita"
di Redazione
La Sgambatella 2026 (©Del Vecchio)
Uisp Rimini

La Sgambatella 2026: 400 partecipanti e, per la prima volta, anche la corsa
di Icaro Sport
FOTO
chiudono due ristoranti in centro a Rimini
Avevano aperto da pochi anni

Anche i ristoranti faticano: chiudono due note pizzerie nel centro di Rimini
di Redazione
margaret mcdonald
comprendere gli adolescenti

A Rimini Margaret McDonald, autrice di Glasgow Boys
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO