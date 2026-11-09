Dopo quarant'anni Leonardo Sciascia torna a Rimini: ritrovata una sua lezione del 1981, rimasta sconosciuta ai più Una lezione e una conversazione con gli studenti riminesi, dimenticate per oltre

quarant'anni, riemergono grazie alla ricerca di Maurizio Maria Taormina. La testimonianza viene pubblicata nel prestigioso volume Il presidente Sciascia, edito da La nave di Teseo per l'Aldus Club e presentato il prossimo 28 novembre nell'ambito di BookCity Milano.



C'è una pagina poco conosciuta della storia culturale di Rimini che torna finalmente alla luce: quella della visita di Leonardo Sciascia alla città, nella primavera del 1981, quando lo scrittore siciliano

incontrò gli studenti delle scuole superiori nell'ambito del ciclo di lezioni e conversazioni con grandi autori italiani Vi racconto una storia.

La testimonianza di quell'incontro, rimasta per oltre quarant'anni sostanzialmente dispersa e sconosciuta alla maggior parte dei lettori e degli studiosi di Sciascia, è stata recuperata da Maurizio Maria Taormina, autore della ricerca che ne ha ricostruito le vicende e che oggi ne racconta la storia in un saggio pubblicato nel volume Il presidente Sciascia.

La pubblicazione, curata da Antonio Castronuovo, esce il 20 novembre per La nave di Teseo, nella prestigiosa collana dei Quaderni dell'Aldus Club, in una tiratura limitata di appena mille copie, destinate agli appassionati, ai bibliofili e ai collezionisti.



Una scoperta nata da un dono e diventata una ricerca

La storia del ritrovamento ha qualcosa di particolare. Nel 1985, quando Leonardo Sciascia era ancora in vita, ricevetti, per una serie di circostanze che rimarcavano, già allora, la mia passione per

la scrittura e il pensiero del Maestro siciliano, il volume, Vi racconto una storia, pubblicato nel 1984 e contenente le trascrizioni delle lezioni tenute da importanti autori italiani nelle scuole riminesi tra il 1980 e il 1984. Tra quelle pagine c'era anche la conversazione tenuta da Sciascia. Un documento conservato gelosamente per quarant'anni, del quale si erano perse quasi completamente la memoria e le tracce nella circolazione culturale ed editoriale. Così è iniziato un lavoro di ricerca e ricostruzione che ha permesso di recuperare ulteriori testimonianze dell'incontro. Presso la Biblioteca Gambalunga di Rimini, anche grazie all'aiuto di Mara Sorrentino, responsabile dell'archivio fotografico della stessa biblioteca, è stata ritrovata una fotografia che ritrae Sciascia insieme agli organizzatori dell'iniziativa, oltre a una circolare scolastica che documenta l'evento. Sono stati inoltre contattati alcuni dei pochi testimoni ancora viventi tra coloro che contribuirono a organizzare quella stagione culturale riminese. La ricerca, custodita gelosamente fino ad oggi, ha così permesso di ricomporre una piccola ma significativa vicenda: non soltanto il testo della lezione, ma anche le circostanze della visita, il contesto culturale che la rese possibile, alcuni tra i volti di chi volle e organizzò quell'incontro e la memoria di chi vi partecipò. Un recupero che restituisce alla città una testimonianza della propria storia culturale e, agli studiosi di Sciascia, una pagina del suo pensiero rimasta finora ai margini della conoscenza.

Una stagione culturale riminese da riscoprire

La visita di Sciascia si inserisce in una stagione particolarmente significativa della vita culturale riminese. Tra il 1980 e il 1984, grazie alla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e un

gruppo di docenti delle scuole superiori, Rimini ospitò un ciclo di incontri con alcuni tra i più importanti protagonisti della letteratura italiana contemporanea. Non semplici conferenze, ma occasioni di incontro diretto tra scrittori e studenti, nelle quali la letteratura usciva dalle pagine dei libri per diventare esperienza, confronto e occasione di crescita. Una stagione di rinnovamento culturale che coinvolse anche altri ambiti delle arti figurative e della scultura e della quale, a distanza di tanti anni, è rimasta una documentazione purtroppo limitata. Il saggio di Maurizio Maria Taormina, 1981: Sciascia a Rimini. Una lezione ritrovata, accompagna la trascrizione della conversazione e ricostruisce le circostanze della visita, la storia del documento e il percorso che ha condotto alla sua riscoperta. Il ritrovamento apre anche una prospettiva di valorizzazione per la città: la possibilità di tornare a raccontare quella stagione, recuperandone le testimonianze e riportando al centro della memoria pubblica un incontro che merita di essere ricordato e soprattutto conosciuto dalle nuove generazioni. La presentazione del volume Il presidente Sciascia si terrà il prossimo 28 novembre a Milano, nell'ambito di BookCity Milano.

L'opera, che raccoglie una trentina di scritti, memorie e testimonianze dedicate a Leonardo Sciascia, è anche un omaggio alla sua figura di grande intellettuale e bibliofilo. Il titolo ricorda la sua

brevissima presidenza dell'Aldus Club: il 19 novembre 1989, il giorno prima della sua scomparsa, Sciascia accettò infatti la proposta di assumere la presidenza dell'associazione. Il volume è impreziosito dalle immagini delle prime edizioni delle opere dello scrittore e da una fotobiografia centrale, realizzata con materiali messi a disposizione da Vito Catalano, nipote dello scrittore, e dalla Fondazione Sciascia di Racalmuto. Mille copie soltanto per un volume che restituisce ai lettori anche una testimonianza rimasta per decenni ai margini della memoria editoriale: la voce di Leonardo Sciascia davanti agli studenti di

Rimini. Un'occasione per riscoprire non soltanto uno scrittore, ma un intellettuale che ha fatto della libertà di pensiero, del dubbio e dell'indipendenza morale le ragioni fondamentali del proprio impegno

civile.



