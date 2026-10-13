Leone XIV al Gemelli. La chiesa riminese vicina e in preghiera per il Papa

Dopo l'annuncio dato domenica all'Angelus e nel giorno in cui Papa Leone è stato ricoverato al Gemelli per l'intervento la Chiesa di Rimini si stringe con affetto filiale attorno al Santo Padre

Il vescovo mons. Nicolò Anselmi, unitamente ai sacerdoti, ai diaconi, alle persone consacrate e a tutto il popolo di Dio della Diocesi di Rimini, desidera far giungere al Santo Padre la vicinanza e la preghiera dell’intera comunità diocesana. Un sentimento che si accompagna al ricordo grato e vivo della visita di Papa Leone XIV a Rimini, lo scorso agosto, occasione preziosa di incontro e di comunione. Un legame rinnovato il 23 settembre, quando il Santo Padre ha accolto e salutato con affetto la folta delegazione della Diocesi riminese presente all’udienza, ringraziandola con parole di paterna vicinanza.

“Santità, la Chiesa di Rimini desidera farLe giungere il proprio abbraccio. Conserviamo nel cuore la gioia dell’incontro vissuto con Lei lo scorso agosto e, oggi, desideriamo esserLe vicini con la preghiera e l’affetto di tutta la nostra comunità. La affidiamo al Signore, invocando per Lei serenità e forza questo periodo. La Vergine Maria La accompagni e La custodisca, insieme all’intercessione dei beati della nostra terra: Alberto Marvelli e Sandra Sabattini. Ci senta vicini, Santità, nella comunione e nella preghiera”.

La Diocesi invita, pertanto, le comunità parrocchiali e tutti i fedeli a unirsi nella preghiera per il Santo Padre, affidando al Signore la sua salute e il suo ministero, soprattutto nelle celebrazioni dell’Eucarestia e con un ricordo speciale per il pellegrinaggio diocesano a Loreto del prossimo 18 ottobre. Alla preghiera di tutta la Chiesa riminese si unisce la gratitudine per il servizio alla Chiesa universale di Papa Leone XIV, nella comunione che unisce tutte le Chiese al Successore di Pietro.