L'Emanuel RivieraVtr Rimini la spunta contro Budrio (3-1)

EMANUEL RIVIERA VTR RIMINI – PALL. BUDRIO CAR NOVA BO 3-1 (25-22 25-20 18-25 25-16)

EMANUEL RIVIERA RN : Agostini 8, De Gregorio 25, Toni 2, Morelli 15, Astolfi 8, Zatti 8, Ravaioli L1. , Sestini 6, Pasolini, Pianini, Piastra, Ciavatta, Montanari L2 ne, Maggiani ne. All.re Marasca V. All Mussoni. B.v. 4 b.s. 11 m.v. 7 m.s. 5

PALL. BUDRIO CAR NOVA BO : Tasso 12, Negroni 16, Pantaleo L, Cassanelli L, Sansone 8, Pavolettoni, Guerra 12, Saidi, Trombetta, Colle 2, Lazzari, Berardi, Grassilli 8, Malpensa ne. All.re Mazzotta, V.All. Salmi

CRONACA E COMMENTO

Dopo la vittoria a Forlì, esordio casalingo per l’Emanuel Riviera contro la Pallavolo Budrio che, nella prima giornata, aveva brillato in casa con un netto 3 a 0 contro Imola. Le ragazze di Marasca partono con entusiasmo e sul 9-5 costringono Budrio al time out. Il Riviera si mantiene sempre in vantaggio per tutto il primo set e contiene il ritorno delle ospiti sul 25-22 finale. Nel secondo parziale c’è parità fino all’11-11. Poi l’Emanuel mostra i muscoli, mette la freccia e scappa fino al 21-14. Le ospiti tentano il recupero ma le padrone di casa regolano la pratica con un ace di Astolfi e un muro di Zatti sul 25-20 il secondo parziale. Il terzo set si apre con un iniziale equilibrio ma poi Budrio non demorde e costringe Marasca al secondo time out sul 14-18. Le riminesi commettono diverse imprecisioni e lasciano il terzo set alle bolognesi per 18-25. Si va al quarto con le padrone di casa che, recuperata la concentrazione, iniziano mantenendo un paio di punti di vantaggio fino a metà set. Sul 18-14 coach Mazzotta è costretto al secondo time out per cercare di fermare le riminesi che con l'ingresso di Sestini producono quella striscia vincente che farà alzare bandiera bianca alle ospiti col punteggio di 25-16. L'Emanuel si porta a casa il match con il punteggio di 3-1.