Auto si incendia a Cattolica, illesi i passeggeri

di Redazione   
Dom 19 Ott 2025 15:49 ~ ultimo agg. 16:03
Sabato nel tardo pomeriggio un'auto ha preso fuoco in via Del Prete a Cattolica, a pochi metri da una stazione di servizio. Gli occupanti sono riusciti ad allontanarsi e sono rimasti illesi. Da chiarire le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il veicolo, appena uscito da un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto e poi spento le fiamme.

