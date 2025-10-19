Auto si incendia a Cattolica, illesi i passeggeri

Sabato nel tardo pomeriggio un'auto ha preso fuoco in via Del Prete a Cattolica, a pochi metri da una stazione di servizio. Gli occupanti sono riusciti ad allontanarsi e sono rimasti illesi. Da chiarire le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il veicolo, appena uscito da un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto e poi spento le fiamme.