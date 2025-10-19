Eve_Montefeltro. Simulazione di emergenze per i volontari di Protezione Civile

Si è svolta in questi giorni scorsi l'esercitazione di Protezione Civile "Eve_Montefeltro 2025" che ha coinvolto un centinaio di volontari riminesi che hanno preso parte simulazioni di un terremoto nei comuni di Maiolo, Montecopiolo e San Leo.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-Ufficio Territoriale di Rimini, con il supporto dell’Ufficio unico intercomunale di Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia e dei Comuni di Maiolo, Montecopiolo e San Leo, oltre alla partecipazione di Prefettura di Rimini, Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Rimini, Servizio Protezione Civile della Repubblica di San Marino e Istituto Comprensivo di Pennabilli.

Dall'onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia, che ha partecipato in prima persona, plauso alla Protezione Civile della provincia di Rimini e al Coordinamento provinciale "per la grande professionalità dimostrata durante l’esercitazione EVE Montefeltro di questi giorni. Si è trattato di un momento di verifica operativa importante, ma anche di formazione e collaborazione concreta tra volontari, tecnici e istituzioni.

L’Italia è riconosciuta a livello internazionale per la sua capacità di gestire le emergenze, ma la formazione in tempo di pace resta il pilastro su cui costruire l’efficienza del sistema. È fondamentale che i volontari vengano addestrati con costanza – almeno una volta all’anno – su attività pratiche come il montaggio dei moduli e delle tende, la guida sicura, la manutenzione delle attrezzature, la gestione del comparto elettrico e, non da ultimo, la comunicazione alla cittadinanza.

In questi due giorni è stato inoltre molto significativo l’interscambio di buone pratiche nella gestione delle emergenze con la delegazione interministeriale e i tecnici giapponesi, un’occasione preziosa di confronto e crescita reciproca che rafforza i legami internazionali e valorizza le competenze italiane in materia di protezione civile.”