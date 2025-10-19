Clean up sulla spiaggia del Marano. Raccolti oltre 60 kg di rifiuti

In occasione dell’Adriatic Heroes Day 2025, iniziativa nazionale promossa da 2Hands che ha visto tante iniziative di Beach Clean-Up da Venezia a Santa Maria di Leuca (LE), l’associazione Futuro Verde A.P.S. ha organizzato questa mattina un’attività di clean up lungo la spiaggia del Marano di Riccione.

All’evento hanno preso parte una dozzina di famiglie del territorio, che hanno contribuito alla raccolta di oltre 60 kg di rifiuti arrivati dal mare o abbandonati sull’arenile. Tra i materiali più presenti si segnalano quasi 2kg raccolti di mozziconi di sigaretta, plastica e vetro, tutti elementi altamente dannosi per l’ambiente marino e la fauna costiera.

"Siamo molto orgogliosi della partecipazione e dei risultati raggiunti,” dichiara Alessandro Romano- Presidente di Futuro Verde A.P.S., “ che dimostrano un segnale concreto di come la sensibilità ambientale e la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni possa generare un impatto positivo per la nostra comunità e per il nostro mare. Pertanto, non possiamo che essere entusiasti di festeggiare il compleanno della Città di Riccione, con un segno di attenzione e cura del territorio, grazie a un impegno collettivo e civico di cittadini e famiglie .”

L’associazione Futuro Verde A.P.S. ringrazia 2Hands per il supporto organizzativo, le famiglie partecipanti per l’impegno , il Comune di Riccione per il patrocinio non oneroso e Mazzoli SRL per aver messo a disposizione un quadriciclo 100% elettrico Microlino, utilizzato a supporto delle attività logistiche durante l’iniziativa.