demolizione scongiurata

L'edicola di piazza Marini a Santarcangelo donata all'Amministrazione Comunale

In foto: l'edicola di piazza Marini
l'edicola di piazza Marini
di Redazione   
Sab 25 Ott 2025 08:40 ~ ultimo agg. 08:43
Dopo l’annullamento delle operazioni di demolizione e asportazione, previste nello scorso mese di luglio, il proprietario privato dell’edicola di piazza Marini ha donato il chiosco al Comune di Santarcangelo, che lo acquisisce gratuitamente con la delibera approvata dalla Giunta nella giornata di giovedì 22 ottobre.

In seguito alla cessazione dell’attività di edicola a marzo 2025, la proprietà si era inizialmente attivata per la demolizione del chiosco: grazie al successivo confronto con l’Amministrazione comunale, invece, è stato possibile concordare una cessione a titolo gratuito dell’immobile.

“Ringraziamo il proprietario dell’edicola di piazza Marini per aver fatto dono alla città di una struttura centrale, polivalente e ormai parte integrante del paesaggio santarcangiolese, a conclusione di un confronto che abbiamo avviato con la massima rapidità per scongiurare la demolizione” spiegano la vice sindaca Michela Mussoni e l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli.

Ora la struttura entra a far parte del patrimonio pubblico e potrà essere utilizzata con diverse finalità, sia temporanee sia permanenti, finalità che saranno valutate nelle prossime settimane "con l’obiettivo di tenere vivo uno spazio che da tanti anni è un punto di riferimento riconosciuto per la comunità”.

