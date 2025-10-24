  
fatti avvenuti a Reggio Emilia

Rapinano un 19enne e si vantano sui social. Un minore rintracciato a Rimini

di Redazione   
Ven 24 Ott 2025 18:12
Sono accusati di avere prima deriso un 19enne a bordo di un autobus a Reggio Emilia, poi di averlo seguito alla fermata, aggredendolo con calci, pugni e una bottigliata alla testa per rubargli il cellulare e alcuni effetti personali. Per la cruenta rapina avvenuta lo scorso giugno, i Carabinieri hanno arrestato lunedì scorso un 18enne e accompagnato in un istituto penale minorile tre minori: a uno di loro il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri di Rimini, territorio dove risiede. Un altro diciottenne, senza fissa dimora, è invece ricercato. Le accuse sono dei reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

I Carabinieri avevano acquisito le immagini di videosorveglianza installate sull’autobus e dall’analisi dei fotogrammi e tramite l’utilizzo di sistemi di riconoscimento automatico delle immagini, è stato possibile isolare e identificare i presunti autori del fatto. Che, per darsi da soli il colpo di grazia, avevano postato sui social un video che li ritraeva tutti insieme mentre orgogliosamente mostravano il cellulare e gli effetti rapinati al 19enne.

