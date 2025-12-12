L'Azienda Agricola S. Martino consegna i proventi della "Spigolatura Solidale"

Un gesto di solidarietà che si ripete ogni anno e che ha profonde radici nel nostro territorio: l’Azienda Agricola San Martino, insieme a New Factor, ha ufficialmente consegnato i fondi raccolti durante l’iniziativa annuale della "Spigolatura Solidale 2025", un evento dedicato alla comunità e alla formazione dei giovani. La cerimonia si è svolta presso l’Istituto Comprensivo n. 8 di Forlì, in collaborazione con la Scuola e l’Associazione dei Genitori di San Martino in Strada, partners di lunga data dell'iniziativa.

La "Spigolatura Solidale", che si è tenuta nel noceto dell’Azienda Agricola San Martino (Via Persiani 61) a fine ottobre, è un appuntamento che coinvolge attivamente cittadini, alunni, docenti e famiglie della scuola. Con un piccolo contributo, i partecipanti hanno potuto raccogliere le noci rimaste a terra dopo il raccolto, trasformando un gesto agricolo tradizionale in un’azione di grande impatto sociale. Quest'anno l’iniziativa ha permesso di raccogliere la somma di 1.500 euro.

I proventi saranno interamente destinati a finanziare progetti didattici e formativi della scuola secondaria di primo grado di San Martino, in particolare per attività di potenziamento in italiano, matematica e inglese, fornendo ai giovani strumenti concreti per la loro crescita. La donazione è stata consegnata da Alessandro Annibali - Responsabile dell’Azienda Agricola San Martino e CEO di New Factor e Tito Annibali, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo n. 8, Maria Teresa Luongo, a Marco Fantuzzi Presidente dell’Associazione Genitori e a una rappresentanza di studenti.

“Sostenere la scuola significa credere e investire nel futuro del nostro territorio e nella prossima generazione di cittadini e professionisti,” ha affermato Alessandro Annibali. “La ‘Spigolatura Solidale’ è per noi molto più di una semplice raccolta fondi; è un percorso di responsabilità sociale d'impresa che avvicina i giovani al valore della terra e alle opportunità che il settore agricolo, in particolare la filiera della noce, può offrire.” L'Azienda Agricola San Martino e New Factor sottolineano l’importanza di queste iniziative come veicolo per promuovere la conoscenza del mondo rurale e rafforzare il legame tra la comunità e le sue eccellenze produttive, confermando che la prossima spigolatura solidale 2026 avverrà per la fine di ottobre (30 e 31).