Tra mare e storia nel Natale Riminese. Torna l'evento Sport&Cultura

Riparte sabato 13 dicembre Sport & Cultura, l’evento che unisce l’attività fisica all’aria aperta e la scoperta culturale della città di Rimini. Un format che torna dopo il successo delle edizioni estive e che propone, anche in pieno clima natalizio, un’esperienza capace di coniugare benessere, movimento e conoscenza del territorio. L’iniziativa è organizzata dal Team Elen Souza, che guiderà i partecipanti in una camminata allenante con esercizi funzionali, mentre la voce narrante sarà quella di Francesca Delbianco, guida turistica accreditata della Regione Emilia-Romagna, che accompagnerà il gruppo attraverso un viaggio culturale in un anello che parte dal mare attraverserà la città per poi tornare al mare, tra storia e bellezze riminesi. Durante la camminata (con cuffiette per tutti), i partecipanti scopriranno alcuni dei luoghi più iconici della città:

Si partirà alle 9,30 dal Grand Hotel: Una bellezza senza tempo, simbolo della Rimini felliniana. Con il suo stile Belle Époque e il celebre rinoceronte felliniano, continua a raccontare sogni, cinema e magia. Arrivando poi a Porta Galliana che un tempo segnava il limite del centro storico. È una delle più antiche porte cittadine rimaste, ponte tra la Rimini medievale e quella moderna. Si arriverà poi in ⁠Piazza Cavour: Il cuore dei riminesi. Qui la città si incontra, vive e si riconosce. Nel periodo natalizio diventa ancora più magica grazie alla scenografia luminosa che avvolge palazzi storici e fontane.

Elen e il suo team, durante il tour, non faranno stare con le mani in mano, oltre alla camminata di circa 6 km, farà svolgere esercizi ai partecipanti. La durata è di circa un ora e mezzo, la partenza dal Bagno Tiki 26 a Rimini è per le 9,30, si consiglia un abbigliamento sportivo ed un leggero impermeabile.

Al termine, brindisi con cioccolata calda in tazza al Bagno tiki 26. ISCRIZIONE è obbligatoria (con contributo per il noleggio delle cuffiette).

https://www.eventbrite.it/e/lo-sport-incontra-la-cultura-sabato-13-dicembre25-con-team-elen-souza-tickets-1976745367607?aff=oddtdtcreator

Prossimo evento sarà il 26 dicembre sempre alle 9,30 per la 2 Edizione del “26 al 26 – workout natalizio per AVSI” , un workout dedicato all’allenamento post Natalizio, con lo scopo non solo farsi gli auguri, ma per raccogliere fondi per l’adozione di un bambino a distanza per un anno attraverso la Fondazione AVSI di Cesena.