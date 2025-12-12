  
sabato incontro pubblico

Il nuovo PUG di Rimini. Il Movimento 5 Stelle presenta le proposte

In foto: Rimini
Rimini
di Redazione   
Ven 12 Dic 2025 11:39 ~ ultimo agg. 11:54
Il Movimento 5 Stelle di Rimini organizza per sabato 13 dicembre alle 17 alla Sala Pironi in Corso d'Augusto 231 a Rimini un incontro dal titolo "Piano Urbanistico Generale. Proposte del gruppo territoriale M5S di Rimini per il futuro della città". Previsto un saluto iniziale dell'assessora all'Urbanistica del Comune di Rimini Valentina Ridolfi e poi gli interventi dell’assessora regionale dell’Emilia Romagna Elena Mazzoni, la delegata alla legalità democratica del Comune di Bologna e della Città metropolitana Giulia Sarti; il consigliere regionale dell’Emilia-Romagna Lorenzo Casadei e la senatrice e capogruppo 5S in commissione ambiente Gabriella Di Girolamo oltre ai coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

Il Piano Urbanistico Generale, sottolinea il Gruppo Territoriale, è "Il principale strumento di pianificazione per definire le scelte strategiche di sviluppo del territorio e puntare su sostenibilità, rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e tutela del paesaggio coinvolgendo i cittadini nel processo decisionale. 
Al processo partecipativo del comune ha preso parte anche il gruppo territoriale 5 stelle riminese che in questi mesi ha raccolto, analizzato e selezionato oltre 60 proposte che disegnano una nuova visione di città e che sabato prossimo saranno presentate ai riminesi e all’amministrazione come contributo propositivo e costruttivo per il PUG della città".

la locandina

 

