  
Indietro
menu
menu

540 mila euro

Riccione, sbloccati i fondi per la riqualificazione di Piazzetta del Faro

In foto: Rendering di piazzetta del Faro
Rendering di piazzetta del Faro
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 12 Dic 2025 11:34 ~ ultimo agg. 11:39
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La giunta comunale di Riccione ha dato il via libera alle linee di indirizzo per una permuta strategica che sblocca importanti risorse economiche per la città e accelera il programma di riqualificazione urbana. L’operazione riguarda lo scambio tra l’immobile comunale di viale Martinelli e una porzione della piazzetta del Faro. L’iniziativa è considerata strategica poiché è direttamente collegata al cronoprogramma dei lavori di riqualificazione di viale Ceccarini e, di conseguenza, della piazzetta del Faro. Grazie a questa permuta, il Comune otterrà un conguaglio economico a proprio favore pari a 540.000 euro più Iva. Questo importo sarà versato dalla proprietà privata e impiegato per la realizzazione degli interventi di riqualificazione della piazzetta del Faro. Questo meccanismo virtuoso consente all'amministrazione di finanziare opere pubbliche contenendo i costi a carico dell'Ente.

L'immobile di viale Martinelli è attualmente utilizzato come palestra da diverse associazioni sportive dilettantistiche. Per garantire la continuità delle attività, l'amministrazione ha stabilito che la struttura rimarrà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, per un periodo transitorio fino all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla stipula dell'atto di permuta. L'atto approvato fornisce anche una chiara linea di indirizzo in vista della futura redazione del Piano urbanistico generale (Pug). Il Comune manifesta la volontà di valutare, in quella sede, ipotesi di valorizzazione diverse per l'immobile di via Martinelli, includendo anche la possibilità di una destinazione residenziale, pur riservando al Pug la competenza esclusiva sulla definizione finale delle scelte urbanistiche.

Altre notizie
repertorio
più "grigia" l'Emilia

Lo smog per fortuna ignora Rimini. Cessano da sabato le misure emergenziali
di Redazione
Elen Souza e il suo team
sabato 13 dicembre

Tra mare e storia nel Natale Riminese. Torna l'evento Sport&Cultura
di Redazione
Tommaso Filippi in azione
Al via in 160, tanti i big

Al Tennis Club Riccione scatta sabato il 7° Memorial "Piero Serafini"
di Icaro Sport
i militari dell'Esercito in servizio in tribunale a Rimini
lo spavento dei testimoni

Lite di coppia fuori dal tribunale, intervengono militari del 7° Vega e polizia
di Lamberto Abbati
l'avvocato Catrani e Bianchi
il caso di Riccione

Non ci furono abusi nelle installazioni. Corte d'Appello conferma l'assoluzione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO