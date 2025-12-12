Lo smog per fortuna ignora Rimini. Cessano da sabato le misure emergenziali

A seguito del bollettino Arpae di oggi 12 dicembre, cessano da domani sabato 13 dicembre nel comune di Rimini le misure emergenziali antismog attivate lo scorso 11 dicembre. A Rimini lo smog è nei limiti da nove giorni consecutivi, l'unico sforamento nelle ultime due settimane è avvenuto il primo dicembre. Più "grigia" invece la situazione in Emilia: Ferrara, Modena e Reggio Emilia negli ultimi tre giorni hanno sempre superato i valori.

I dati di Arpae.