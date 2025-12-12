  
Indietro
menu
menu

più "grigia" l'Emilia

Lo smog per fortuna ignora Rimini. Cessano da sabato le misure emergenziali

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 12 Dic 2025 10:57 ~ ultimo agg. 11:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A seguito del bollettino Arpae di oggi 12 dicembre, cessano da domani sabato 13 dicembre nel comune di Rimini le misure emergenziali antismog attivate lo scorso 11 dicembre. A Rimini lo smog è nei limiti da nove giorni consecutivi, l'unico sforamento nelle ultime due settimane è avvenuto il primo dicembre. Più "grigia" invece la situazione in Emilia: Ferrara, Modena e Reggio Emilia negli ultimi tre giorni hanno sempre superato i valori. 

I dati di Arpae.

Altre notizie
Rendering di piazzetta del Faro
540 mila euro

Riccione, sbloccati i fondi per la riqualificazione di Piazzetta del Faro
di Redazione
Elen Souza e il suo team
sabato 13 dicembre

Tra mare e storia nel Natale Riminese. Torna l'evento Sport&Cultura
di Redazione
La squadra riminese durante un time out
Basket in carrozzina Serie B

Domenica NTS Informatica Basket Rimini ospita l'Icaro Brescia
di Icaro Sport
convegno obiezione di coscienza
convegno 12-13 dicembre

Obiezione di coscienza e normalizzazione della guerra
di Redazione
convegno medicina di genere
Convegno sabato 13 dicembre

Che genere di medicina? Oltre i corpi dentro la cura
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO