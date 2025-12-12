  
DAL 13 DICEMBRE FINO A PASQUA

Cattolica, una mostra fotografica per i sessant'anni della Cooperativa Bagnini

In foto: Locandina
Locandina
di Redazione   
Ven 12 Dic 2025 12:17 ~ ultimo agg. 12:18
Sessant’anni non sono solo un traguardo: sono un archivio vivente di storie, gesti, estati, famiglie e generazioni che si ritrovano ogni anno sulla stessa riva. Per celebrare questo anniversario, la Cooperativa Bagnini di Cattolica – la più antica della Riviera Romagnola – presenta Bagnini Bagnanti, un percorso fotografico diffuso che racconta la vita balneare attraverso gli occhi di chi la vive da vicino. La mostra sarà inaugurata sabato 13 dicembre alle ore 15, all’altezza del bagno 42: un museo all’aperto fatto di scatti d’archivio, album di famiglia, immagini rare e quotidiane che restituiscono l’evoluzione della spiaggia dagli anni ’60 a oggi. È un racconto corale: quello dei bagnini, dei bagnanti, delle estati infinite e dei cambiamenti che hanno segnato la spiaggia.

Alle 16, all’hotel Kursaal, si terrà un incontro pubblico con Umberto Fuzzi, ex presidente della Cooperativa, che dialogherà con Maura Silvagni tra aneddoti, memorie ed episodi chiave di questa lunga avventura collettiva. «Colorare la spiaggia anche d’inverno: è così che abbiamo scelto di festeggiare — racconta la Cooperativa. — Queste immagini sono un dono per Cattolica e un invito a ritrovarci nella nostra storia.»

L’intero percorso rimarrà visitabile per tutta la stagione invernale, fino a Pasqua 2026.

 

