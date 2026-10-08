Pini tagliati in via Marecchiese. La protesta delle associazioni ambientaliste

Arriva da via Marecchiese, nel tratto alle porte del centro storico di Rimini, la protesta delle associazioni ambientaliste di Rimini per il taglio di alberi: in questo caso due pini secolari. Le associazioni chiedono il perché degli abbattimenti, appellandosi ad agronomi e tecnici comunali perché rivedano i criteri di concessioni delle autorizzazioni a queste operazioni. L'intervento è firmato da Ambiente&Salute Riccione, dnARimini, FIAB Rimini, Fondazione Cetacea Riccione, Legambiente Valmarecchia, LIPU Rimini, Monumenti Vivi Rimini, WWF Rimini.

L'intervento delle associazioni:

Veniamo da un'estate caldissima, la più calda di sempre, dicono le statistiche. E da micidiali e ripetute ondate di calore, con record di accessi ai Pronto soccorso e migliaia di morti in Italia ed Europa, soprattutto anziani, persone comunque con il diritto di vivere.

Ma continua in tutta la città la strage di pini, pubblici e privati, e pare nella indifferenza dei più.

Anche lunedì pomeriggio altri due grandi pini, diritti e almeno in apparenza del tutto sani, sono stati abbattuti in via Marecchiese, all'altezza del civico 20. Perché?

Il cittadino che ci ha fatto la segnalazione ne ha contati almeno 4 nell'ultimo anno: 4 alberi tolti di mezzo nella sua strada, a fronte di un totale di ZERO ripiantumazioni. Sì, ZERO REIMPIANTI, almeno per ora. Erano tutti alberi malati? Tutti a rischio caduta?

Vogliamo ricordare in modo sintetico, per l'ennesima volta, quali benefici si legano alla presenza degli alberi adulti?

- Aria più pulita: le chiome trattengono polveri sottili, inquinanti vari e assorbono CO₂, rilasciando ossigeno e monoterpeni, con riduzione comprovata di stress e infiammazioni. Al punto che in alcuni paesi l'esposizione agli alberi è riconosciuta come cura medica e anche Italia si comincia a proporla come tale.

- Ombra e frescura: la temperatura sotto gli alberi può ridursi fino a 20 gradi, un dato di certo non trascurabile in tempi di caldo da record, con relativi ricoveri e morti.

- Protezione da vento e dissesto idrogeologico: le radici degli alberi stabilizzano il terreno e aiutano l'assorbimento dell'acqua piovana.

- Casa e rifugio per uccelli e altri piccoli animali come pipistrelli, farfalle o cicale, compagni della nostra vita in città.

Un albero quindi non è "solo" un albero: un albero è un vero e proprio habitat, è uno scrigno di biodiversità, anche in città. Ed i pini fanno fotosintesi, e quindi ci offrono i loro benefici, per tutto l'anno, anche in inverno quando le latifoglie sono in riposo

Senza dimenticare che i pini fanno parte della storia della nostra città, della sua stessa identità e anche della sua immagine culturale e turistica. E il paesaggio non è un puro ornamento, è parte della nostra memoria, del nostro esserci.

Infine giova sempre ricordare che l'abbattimento di alberi adulti non può mai essere compensato dalla piantumazione di giovani alberi, che impiegherebbero decenni prima di arrivare ad offrire alla città gli stessi benefici di un albero adulto e maturo. Dal punto di vista scientifico le due cose non sono per niente equivalenti. Senza contare che qui come altrove si procede ad abbattere senza neanche più ripiantare. Non prevedeva il Regolamento del Verde che per ogni pianta tolta se ne dovesse ripiantare almeno una nuova?

Come associazioni ambientaliste ed animaliste facciamo allora un forte appello all'attenzione ed alla sensibilità dei cittadini, come alla responsabilità degli agronomi e dei tecnici comunali che rilasciano certificazioni ed autorizzazioni agli abbattimenti.

A fronte dei cambiamenti climatici in atto, con il caldo estremo, le ripetute e sempre più forti ondate di calore e gli eventi meteo gravi, gli alberi in città sono la prima difesa possibile che possiamo mettere in atto, da subito, per la vivibilità delle aree urbane e per la difesa della nostra salute.

Lo dicono gli scienziati, e lo hanno ripetutamente affermato i Tg nazionali. Non possiamo più tergiversare, dobbiamo tutti prenderne atto ed agire di conseguenza. Il verde urbano va tutelato in ogni modo e incrementato il più possibile, dobbiamo riforestare la città, non tagliare alberi senza neanche ripiantumare.

Ogni albero in città è un bene prezioso, che va in ogni modo curato, mantenuto e, verrebbe da dire, “usato”, il più a lungo possibile, per i benefici che offre alla nostra vita!! E non abbattuto al minimo sospetto di una qualche patologia!

E ribadiamo un altro punto: ogni albero, anche privato, è un patrimonio collettivo ed ha un valore sociale per i benefici che offre a tutta la comunità. Occorre perciò che il Comune sostenga anche economicamente, o con accesso ai servizi che Anthea può offrire, i cittadini che si impegnano nella cura dei pini e degli alberi maturi, che sono un bene per tutta la città, per tutte e tutti noi.