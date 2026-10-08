Aprirà a novembre il nuovo asilo nido alla Cella di Misano. Realizzato con PNRR

E' in fase di completamento il nuovo asilo nido di via Copernico, nella frazione Cella di Misano. Nella giornata di ieri il Sindaco Fabrizio Piccioni, insieme ai membri della Giunta, ha fatto un sopralluogo per constatare l’avanzamento dell’opera, che aprirà i battenti il prossimo mese.

La struttura, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è già stata ultimata e completamente arredata, mentre sono in corso di realizzazione gli interventi esterni che riguardano la creazione di nuovi percorsi pedonali e dei marciapiedi, l’ampliamento del parcheggio, la riqualificazione delle aree verdi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi arredi. Il nuovo asilo si innesta nel percorso dei parchi che sorge nella frazione Cella.

Il progetto che ha guidato la realizzazione della struttura, inoltre, si caratterizza per una forte predominanza di legno e vetro, per garantire continuità tra interno ed esterno, e per l’attenzione posta al risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, al contenimento dei consumi d’acqua, grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, all’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, ai sistemi di coibentazione degli edifici, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 euro finanziati attraverso fondi del PNNR, ed i restanti 636.000 euro finanziati con risorse proprie dell’Ente.