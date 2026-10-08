Scuole, manutenzione straordinaria: fondi per sei strutture educative a Rimini

Recinzioni rafforzate, giardini ripensati e ambienti più confortevoli per bambini e personale: la Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per la manutenzione straordinaria che interessa complessivamente sei scuole dell'infanzia e asili nido del territorio, con un investimento complessivo di oltre 154 mila euro.

L'approvazione, avvenuta questa settimana, segna un altro passo di un percorso che punta a migliorare la sicurezza degli edifici, riqualificare gli spazi esterni e rendere gli ambienti più funzionali e adatti alle attività educative. Coinvolte le scuole dell'infanzia Aquilone, Gambalunga, La Gabbianella, La Vela e Le Margherite, oltre all'asilo nido Isola Blu. Gli interventi sono stati individuati a partire dalle esigenze specifiche di ciascuna struttura.

All'Aquilone, dove si sono verificati recenti episodi di intrusione, verrà innalzato il cancello d'accesso e sarà piantata una siepe lungo la recinzione per tutelare la riservatezza degli spazi; in attesa che la vegetazione cresca, sarà installata una rete schermante. Alla Gambalunga si interverrà sulla parete verde della facciata, oggi deteriorata, con un ripristino accompagnato da una manutenzione periodica. Alla Gabbianella un gazebo creerà nuove zone d'ombra in giardino, dopo la rimozione di alberature non più idonee, mentre nel salone centrale pannelli fonoassorbenti ridurranno il riverbero e miglioreranno il comfort acustico durante le attività.

Per l'asilo nido Isola Blu la recinzione metallica del loggiato sarà sostituita da steccati in legno e cancelletti, così da organizzare gli spazi esterni in aree che i diversi gruppi di bambini potranno usare in autonomia. Alla scuola La Vela la recinzione perimetrale sarà adeguata e rafforzata per prevenire accessi non autorizzati, mentre a Le Margherite un nuovo cancelletto dividerà il giardino e consentirà una gestione più flessibile e sicura delle attività all'aperto.

Il programma ruota dunque attorno a tre obiettivi: maggiore sicurezza, un migliore utilizzo degli spazi esterni e più benessere negli ambienti educativi. Progettazione e gestione degli interventi saranno affidate alla società in house Anthea, con una programmazione dei lavori pensata per limitare le interferenze con la regolare attività scolastica. Il cronoprogramma indicativo prevede circa un mese per la progettazione, uno per l’affidamento e due per l'esecuzione.

“Le scuole sono luoghi in cui i bambini trascorrono gran parte della giornata e per questo devono essere sicuri, curati e a misura di chi li vive - afferma l'assessore ai lavori pubblici. Mattia Morolli -. Con questo programma l'Amministrazione conferma l'attenzione verso l'edilizia scolastica, intervenendo in modo mirato sulle esigenze di ogni struttura per garantire più protezione, spazi migliori e un benessere quotidiano maggiore per bambini, famiglie e personale”.