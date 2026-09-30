dal 5 ottobre
Lavori su via della Repubblica a Misano. Strada chiusa a tratti per tre giorni
In foto: via Repubblica
di Redazione
1 min
Sono pronti a ripartire, dopo la pausa estivi, i lavori di riqualificazione di via Repubblica a Misano Adriatico. Dopo la realizzazione dei nuovi marciapiedi sarà asfaltata tutta la via, realizzata la nuova segnaletica e completato l’arredo urbano.
Da lunedì 5 ottobre via Repubblica sarà chiusa al traffico per stralci. L’intervento sarà realizzato in tre fasi che prevedono prima la chiusura dell’accesso dalla statale e, successivamente, dei due tratti tra via Gramsci e la stazione e tra via Gramsci e la statale 16. La completa asfaltatura dai via Repubblica dovrebbe richiedere tre giorni, con le chiusure progressive dei vari tratti che saranno debitamente segnalate, unitamente alle indicazioni per raggiungere le abitazioni e le attività.
Altre notizie
approvata una mozione
A Rimini il primo mareometro costruito in Italia. La scoperta di Luca De Sio
di Redazione
dopo una segnalazione riminese
Bambini con bisogni sanitari complessi. Marcelli (FdI) chiede sostegno a scuola
di Redazione
di Redazione
di Lamberto Abbati
durata tra 5 e 20 anni
Concessioni, il bando tipo del Ministero: gare entro un anno, cosa si indennizza
di Redazione