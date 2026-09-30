Lavori su via della Repubblica a Misano. Strada chiusa a tratti per tre giorni

Sono pronti a ripartire, dopo la pausa estivi, i lavori di riqualificazione di via Repubblica a Misano Adriatico. Dopo la realizzazione dei nuovi marciapiedi sarà asfaltata tutta la via, realizzata la nuova segnaletica e completato l’arredo urbano.

Da lunedì 5 ottobre via Repubblica sarà chiusa al traffico per stralci. L’intervento sarà realizzato in tre fasi che prevedono prima la chiusura dell’accesso dalla statale e, successivamente, dei due tratti tra via Gramsci e la stazione e tra via Gramsci e la statale 16. La completa asfaltatura dai via Repubblica dovrebbe richiedere tre giorni, con le chiusure progressive dei vari tratti che saranno debitamente segnalate, unitamente alle indicazioni per raggiungere le abitazioni e le attività.