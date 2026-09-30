Concessioni, il bando tipo del Ministero: gare entro un anno, cosa si indennizza

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto il bando tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo. Il modello fissa linee guida omogenee che Comuni ed enti concedenti dovranno seguire per redigere le proprie gare, con l'obiettivo di superare anni di frammentazione territoriale. Le concessioni attuali resteranno valide fino al 30 settembre 2027, data entro cui dovranno essere assegnate quelle nuove, previa pubblicazione dei bandi entro il 30 giugno 2027. La giustizia amministrativa ha comunque confermato che le gare potranno svolgersi anche prima di tali scadenze.

Le nuove concessioni avranno una durata compresa tra 5 e 20 anni, proporzionata agli investimenti previsti. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valorizzando anche la qualità dei servizi, la tutela dell’occupazione, la destagionalizzazione e il ruolo delle PMI. I canoni saranno legati alla redditività effettiva e sarà obbligatorio garantire la piena accessibilità ai disabili fino alla battigia. Gli operatori dovranno dimostrare solidità e solvibilità finanziaria tramite attestazioni bancarie, e un'esperienza pregressa nel settore turistico-ricreativo.

Per tutelare i gestori uscenti è previsto un indennizzo, a carico del subentrante, per gli investimenti non ammortizzati degli ultimi cinque anni (inclusi i danni da mareggiate) da corrispondere per il 20% al momento dell’aggiudicazione e per il resto entro sei mesi.