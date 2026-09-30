  
Indietro
menu
menu

30mila in più

Cattolica rinnova convenzione con Ater. Investimento da 180mila € per i teatri

In foto: Teatro della Regina
Teatro della Regina
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Consiglio comunale di Cattolica ha approvato il rinnovo per i prossimi tre anni della convenzione con Ater Fondazione, l’ente che gestisce la stagione teatrale di Cattolica al Teatro della Regina e al Salone Snaporaz. L'investimento per la collaborazione è di 180 mila euro all’anno, con un incremento di 30mila euro all’anno rispetto al passato. "Un investimento - spiega l'assessore alla Cultura e vicesindaco Federico Vaccarini - che consentirà di mantenere sempre ai massimi livelli qualitativi l'intera programmazione teatrale del Teatro della Regina e del Salone Snaporaz, con una proposta articolata che comprende la stagione teatrale, gli appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie e i matinée rivolti alle scuole” . “

La collaborazione – aggiunge il Vice sindaco Vaccarini - si estende inoltre alle attività legate ai noleggi degli spazi teatrali, anche nel caso di richieste provenienti dagli istituti scolastici, così da favorire un utilizzo sempre più ampio e qualificato dei teatri cittadini”. L'aumento delle risorse “è legato anche al potenziamento dei servizi tecnici – prosegue -: dei tecnici, fonici e personale specializzato, inclusa la figura di responsabile del teatro che ci viene messa a disposizione da Ater”.

Al momento della discussione sulla convenzione c'è stata l’uscita dall’aula della Sindaca Franca Foronchi, che il Vice sindaco spiega così “si è trattato di un atto posto in essere nel rispetto della discussione dei consiglieri. La Sindaca è consigliera e vicepresidente di Ater. Una carica prestigiosa che rappresenta un importante riconoscimento in ambito culturale per la città e il territorio e che permette di prendere parte alla programmazione dell’enti”.

Altre notizie
il faro di Rimini (@Riminiturismo)
approvata una mozione

A Rimini il primo mareometro costruito in Italia. La scoperta di Luca De Sio
di Redazione
repertorio
dopo una segnalazione riminese

Bambini con bisogni sanitari complessi. Marcelli (FdI) chiede sostegno a scuola
di Redazione
L'ex guardia giurata Valerio Betti, 79 anni
malore fatale

Morto il terrore dei borseggiatori, addio all'ex guardia giurata Valerio Betti
di Lamberto Abbati
@newsrimini
durata tra 5 e 20 anni

Concessioni, il bando tipo del Ministero: gare entro un anno, cosa si indennizza
di Redazione
i Capitani Reggenti e Luigi Angelini
la proposta in un libro

L'ambasciatore Angelini: la cultura per promuovere San Marino nel mondo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO