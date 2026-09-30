Cattolica rinnova convenzione con Ater. Investimento da 180mila € per i teatri

Il Consiglio comunale di Cattolica ha approvato il rinnovo per i prossimi tre anni della convenzione con Ater Fondazione, l’ente che gestisce la stagione teatrale di Cattolica al Teatro della Regina e al Salone Snaporaz. L'investimento per la collaborazione è di 180 mila euro all’anno, con un incremento di 30mila euro all’anno rispetto al passato. "Un investimento - spiega l'assessore alla Cultura e vicesindaco Federico Vaccarini - che consentirà di mantenere sempre ai massimi livelli qualitativi l'intera programmazione teatrale del Teatro della Regina e del Salone Snaporaz, con una proposta articolata che comprende la stagione teatrale, gli appuntamenti domenicali dedicati alle famiglie e i matinée rivolti alle scuole” . “

“La collaborazione – aggiunge il Vice sindaco Vaccarini - si estende inoltre alle attività legate ai noleggi degli spazi teatrali, anche nel caso di richieste provenienti dagli istituti scolastici, così da favorire un utilizzo sempre più ampio e qualificato dei teatri cittadini”. L'aumento delle risorse “è legato anche al potenziamento dei servizi tecnici – prosegue -: dei tecnici, fonici e personale specializzato, inclusa la figura di responsabile del teatro che ci viene messa a disposizione da Ater”.

Al momento della discussione sulla convenzione c'è stata l’uscita dall’aula della Sindaca Franca Foronchi, che il Vice sindaco spiega così “si è trattato di un atto posto in essere nel rispetto della discussione dei consiglieri. La Sindaca è consigliera e vicepresidente di Ater. Una carica prestigiosa che rappresenta un importante riconoscimento in ambito culturale per la città e il territorio e che permette di prendere parte alla programmazione dell’enti”.