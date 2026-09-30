Morto il terrore dei borseggiatori, addio all'ex guardia giurata Valerio Betti

Si è spento all'età di 79 anni Valerio Betti, ex guardia giurata riminese, stroncato da un malore e trovato privo di vita questa mattina (mercoledì) sul balcone della sua abitazione in via Casti. A dare l'allarme al 118 i vicini di casa, che hanno notato un braccio a penzoloni e poi la sagoma dell'uomo. Il decesso risalirebbe a un giorno fa. Sul posto l'ambulanza, una pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione per consentire il recupero della salma.

Gli stessi vicini non lo vedevano da almeno 24 ore, un fatto che li aveva insospettiti. Betti, che viveva solo, era diventato negli anni un vero e proprio incubo dei borseggiatori, che con il suo occhio attento riusciva a riconoscere anche a distanza e poi a bloccare consegnandoli alle forze dell'ordine. Ne avrebbe fatti arrestare più di mille, come raccontava lui stesso. Informati del decesso l'ex moglie e il figlio. Tanti gli ex colleghi colpiti dalla sua improvvisa scomparsa.