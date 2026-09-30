  
Indietro
menu
menu

malore fatale

Morto il terrore dei borseggiatori, addio all'ex guardia giurata Valerio Betti

In foto: L'ex guardia giurata Valerio Betti, 79 anni
L'ex guardia giurata Valerio Betti, 79 anni
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è spento all'età di 79 anni Valerio Betti, ex guardia giurata riminese, stroncato da un malore e trovato privo di vita questa mattina (mercoledì) sul balcone della sua abitazione in via Casti. A dare l'allarme al 118 i vicini di casa, che hanno notato un braccio a penzoloni e poi la sagoma dell'uomo. Il decesso risalirebbe a un giorno fa. Sul posto l'ambulanza, una pattuglia dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione per consentire il recupero della salma. 

Gli stessi vicini non lo vedevano da almeno 24 ore, un fatto che li aveva insospettiti. Betti, che viveva solo, era diventato negli anni un vero e proprio incubo dei borseggiatori, che con il suo occhio attento riusciva a riconoscere anche a distanza e poi a bloccare consegnandoli alle forze dell'ordine. Ne avrebbe fatti arrestare più di mille, come raccontava lui stesso. Informati del decesso l'ex moglie e il figlio. Tanti gli ex colleghi colpiti dalla sua improvvisa scomparsa. 

Altre notizie
Tap in inaugura la sua 43ª stagione
Di sedici pagine

Tap in, il periodico del basket riminese, torna con un'edizione speciale
di Icaro Sport
@newsrimini
durata tra 5 e 20 anni

Concessioni, il bando tipo del Ministero: gare entro un anno, cosa si indennizza
di Redazione
Per persone con disabilità

Via libera dalla Giunta comunale al progetto di sostegno allo sport inclusivo
di Icaro Sport
Foto di gruppo al termine della presentazione
Dal 4 al 6 ottobre

Premio Gianluca Vialli: il 6 ottobre al Fulgor Mancini, Pio Esposito e Ravanelli
di Icaro Sport
Una bella immagine del Tennis Club Viserba
Tennis Club Viserba

Torneo di Prequali Ibi di 4a: quarti per Gianfrini, Parenti, Paladini e Fabbri
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO