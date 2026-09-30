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approvata una mozione

A Rimini il primo mareometro costruito in Italia. La scoperta di Luca De Sio

In foto: il faro di Rimini (@Riminiturismo)
il faro di Rimini (@Riminiturismo)
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Redazione
   
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Il mareometro di Rimini, presente al faro dal 1867 e fondamentale per la sicurezza delle imbarcazioni e dell’economia marittima, potrebbe essere il primo mai costruito in Italia con quelle caratteristiche. Autore della scoperta è il consigliere comunale del Gruppo Misto Luca De Sio che ha presentato in Consiglio una mozione, approvata all'unanimità, per impegnare la Giunta ad approfondire la scoperta e nel caso, a valorizzare le opere interessate, compreso l’idrometro del Ponte di Tiberio.

Il mareometro di Rimini arriverebbe prima di Genova e Venezia e secondo solo a quello di Trieste che però – ricorda De Sio - all’epoca apparteneva all’impero Austro-Ungarico; il che farebbe di quello riminese, appunto, il primo del Regno d’Italia.

Luca De Sio

"Una intuizione la mia - racconta De Sio - avvenuta un po’ per caso, durante una visita turistica al faro questa estate, e un po' per la passione della ricerca che mi ha portato a reperire fonti anche internazionali (come il report ufficiale “Sea-Level Observing Activities in Italy” del 2009) che ho poi condiviso con Capitaneria, Giunta e storici della nostra città"

 

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