valuterà la proposte
Nuovo porto per Riccione? Al lavoro una commissione tecnica
In foto: il porto di Riccione
di Redazione
1 min
Ven 14 Nov 2025 13:52 ~ ultimo agg. 14:18
Sarà una commissione tecnica a valutare le proposte progettuali per la riqualificazione del porto di Riccione. La commissione è stata istituita dalla Giunta comunale con l’obiettivo di avviare un percorso amministrativo chiaro che porti ad una profonda rigenerazione di quell'area. Oltre a valutare le proposte ed individuare eventuali modalità di partenariato pubblico-privato, la commissione si occuperà anche delle procedure dei bandi per le concessioni demaniali mentre il Comune di Riccione prenderà parte al Tavolo tecnico regionale dedicato all’applicazione della direttiva Bolkestein, istituito per definire, insieme alla Regione Emilia-Romagna e agli altri Comuni costieri, le linee guida in materia di concessioni e gare pubbliche.
Altre notizie
Appuntamenti con la storia
Rimini ricorda Aristide Perilli: cerimonia di intitolazione il 20 Novembre
di Redazione
Grazie a British Airways
Colazione a Rimini, aperitivo a New York. Partendo dall'aeroporto Fellini
di Andrea Polazzi
Amici a quattro zampe
Bella e Sissy, amiche inseparabili nella sventura e nella buona sorte
di Redazione
su cosa occorre agire
Case famiglia per disabili non autorizzate. SPI Cgil plaude ai controlli
di Redazione
criticità cantieri
Per le festività a Riccione un trenino collegherà alberghi al centro
di Redazione
Meteo Rimini