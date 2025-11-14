  
Nuovo porto per Riccione? Al lavoro una commissione tecnica

In foto: il porto di Riccione
il porto di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 14 Nov 2025 13:52 ~ ultimo agg. 14:18
Sarà una commissione tecnica a valutare le proposte progettuali per la riqualificazione del porto di Riccione. La commissione è stata istituita dalla Giunta comunale con l’obiettivo di avviare un percorso amministrativo chiaro che porti ad una profonda rigenerazione di quell'area. Oltre a valutare le proposte ed individuare eventuali modalità di partenariato pubblico-privato, la commissione si occuperà anche delle procedure dei bandi per le concessioni demaniali mentre il Comune di Riccione prenderà parte al Tavolo tecnico regionale dedicato all’applicazione della direttiva Bolkestein, istituito per definire, insieme alla Regione Emilia-Romagna e agli altri Comuni costieri, le linee guida in materia di concessioni e gare pubbliche.

