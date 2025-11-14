  
Appuntamenti con la storia

Rimini ricorda Aristide Perilli: cerimonia di intitolazione il 19 Novembre

In foto: Aristide Perilli
Aristide Perilli
Si terrà mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 16.00, la cerimonia di intitolazione della piazzetta ad Aristide Perilli "Patriota (1840-1892)", situata vicino all’Arco d’Augusto, in via Marco Minghetti. Un momento solenne per rendere omaggio a un riminese che ha scritto pagine importanti del Risorgimento italiano, combattendo valorosamente al fianco di Giuseppe Garibaldi. Aristide Perilli, volontario garibaldino ancora giovanissimo, partecipò alla spedizione dei Mille e fu gravemente ferito durante la battaglia del Volturno. La sua dedizione alla causa dell'Unità d'Italia lo vide protagonista anche della terza guerra d'Indipendenza del 1866, distinguendosi sempre per coraggio e integrità. Aristide Perilli era nato a Rimini il 25 dicembre 1840 ed è morto  il 21 maggio 1892.  Alla cerimonia saranno presenti l'assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni, la pronipote del patriota Ardea Montebelli e alcuni rappresentanti dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini "R. Tosi" di Rimini. 
 
