spostamento dei cavi

Lavori ai sottoservizi, temporanea chiusura nelle vie Bellini e Tasso a Riccione

In foto: il cantiere di viale Bellini
il cantiere di viale Bellini
di Redazione   
Dom 23 Nov 2025 09:57 ~ ultimo agg. 09:36
A Riccione, a causa della necessità di eseguire lavori sulla rete dei sottoservizi, sarà interrotta la circolazione veicolare su viale Bellini e viale Tasso nella giornata di martedì 25 novembre , con orario di intervento previsto dalle 8:30 alle 18:00.

Il tratto principale interessato dalla chiusura è viale Bellini, che sarà completamente interdetto al traffico veicolare tra viale D'Annunzio e viale Tasso per consentire lo spostamento dei cavi della rete elettrica, in particolare quelli connessi alla cabina di trasformazione situata all'angolo con viale Tasso.

Questi interventi ai sottoservizi si inseriscono nel più ampio quadro di riqualificazione dell'asse del porto canale, rientrando nel progetto “Verde e Blu” per la rinaturalizzazione del Rio Melo. Infatti, il cantiere su viale Bellini, nel segmento compreso tra viale Dante e viale Tasso, è attivo per trasformare la zona in una nuova passeggiata pedonale e ciclabile. Contestualmente, per garantire la massima operatività del cantiere in un'area così nevralgica, sarà necessario chiudere al traffico anche un segmento di viale Tasso, specificamente quello compreso tra viale Parini e viale Bellini, ovvero l’attraversamento del ponte.

