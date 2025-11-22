  
Indietro
menu
menu

la segnalazione

Allagati per l'ennesima volta. L'esasperazione da una palazzina Acer

In foto: la situazione oggi
la situazione oggi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 22 Nov 2025 19:17 ~ ultimo agg. 19:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una palazzina dall'allagamento troppo facile. A lamentarlo sono i condomini di una palazzina Acer in via Gastone Sozzi a Viserba, che oggi hanno visto di nuovo i loro garage allagati. Una situazione che si ripete ad ogni rovescio di una certa intensità con l'aggravante che gli ascensori non vanno e nel palazzo ci sono disabili. Una criticità che costringe ogni volta a chiamare i Vigili del Fuoco, come oggi, mentre da parte di Acer si lamentano risposte poco tempestive e nessun intervento efficace per un problema da tempo evidente. 

Altre notizie
Carpi-Rimini
Calcio Serie C

Carpi-Rimini: diretta testuale
di Stefano Ravaglia
VIDEO
Un momento del match
Basket DR1

Veni Basket-SG Tiberius Rimini 62-66
di Icaro Sport
FOTO
Il Real Rimini 2025/'26
Calcio Seconda Categoria

Il Real Rimini batte in rimonta il Miramare United (2-1)
di Icaro Sport
il vescovo Anselmi
In vista dell'Immacolata

Una novena per Maria. Il vescovo invita i giovani alla preghiera per la Pace
di Redazione
I Nodi Territoriali di Rimini premiati a Roma
Riconoscimenti nazionali

Premiati a Roma i "Nodi Territoriali di Salute" di Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO