Allagati per l'ennesima volta. L'esasperazione da una palazzina Acer
di Redazione
Sab 22 Nov 2025 19:17 ~ ultimo agg. 19:26
Una palazzina dall'allagamento troppo facile. A lamentarlo sono i condomini di una palazzina Acer in via Gastone Sozzi a Viserba, che oggi hanno visto di nuovo i loro garage allagati. Una situazione che si ripete ad ogni rovescio di una certa intensità con l'aggravante che gli ascensori non vanno e nel palazzo ci sono disabili. Una criticità che costringe ogni volta a chiamare i Vigili del Fuoco, come oggi, mentre da parte di Acer si lamentano risposte poco tempestive e nessun intervento efficace per un problema da tempo evidente.
