i beneficiari delle risorse

Bando regionale per lo sport. Contributi in arrivo per diverse realtà riminesi

@snapwire (via Pexels)
di Redazione   
Dom 23 Nov 2025 09:29 ~ ultimo agg. 09:33
Con l’approvazione delle graduatorie dei bandi 2025, su è stato investito oltre un milione di euro di risorse regionali, vengono finanziati diversi eventi e progetti che coinvolgeranno atlete, atleti, famiglie e comunità locali anche nel riminese. Ad annunciarlo è Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. Tra i beneficiari del contributo in provincia di Rimini ci sono UISP Comitato Territoriale di Rimini APS, ASD Elite Team Italia, ASD Riccione Podismo, ASD Mare-Terra Bike Team, Rimini Marathon Unstoppable ASD, Red Cave Associazione Sportiva Dilettantistica e AICS Comitato Provinciale Rimini APS.

"Associazioni e realtà che ogni giorno, attraverso lo sport, promuovono stili di vita sani, partecipazione e inclusione, contribuendo al benessere della comunità riminese e alla realizzazione di eventi che portano un indotto sano nella nostra Riviera” spiega Alice Parma “Queste risorse rappresentano un investimento concreto sulle persone e sul territorio. Sostenere le realtà sportive locali significa rafforzare luoghi di aggregazione, educazione e crescita, in cui ragazze e ragazzi possono trovare opportunità, relazioni e un contesto positivo in cui svilupparsi”

