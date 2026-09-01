L'Ausl Romagna ribatte alla Fials: segnalazioni enfatizzate rispetto alla realtà

In merito allo stato d'agitazione del personale dell'Ausl Romagna indetto dalla Fials (vedi notizia) arriva la risposta della della Direzione Amministrativa dell'Azienda Sanitaria dellaRomagna

"Con riferimento alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale del comparto dell’Ausl della Romagna da parte della Fials - si legge -, l’Azienda esprime tutto il proprio stupore rispetto ai contenuti rappresentati dal sindacato.

Infatti, nel corrente anno 2026, detti temi sono stati oggetto sia di confronto nelle sedute sindacali che di numerose informative di dettaglio fornite dall’Azienda, senza che Fials abbia formalizzato in merito osservazioni o note rimaste prive di riscontro.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative agli organici, alle ferie e agli straordinari esse appaiono enfatizzate da Fials rispetto alla realtà, come sarà cura dell’Azienda rappresentare con dati oggettivi aggiornati nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda i temi oggetto di contrattazione decentrata (DEP, Incarichi di Funzione, destinazione risorse) nonostante gli stessi vengano regolarmente trattati presso i competenti tavoli negoziali, secondo il calendario e le modalità condivise con le Organizzazioni Sindacali, le criticità rappresentate da Fials sono emerse solo con la proclamazione dello stato di agitazione".