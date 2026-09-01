  
Indietro
menu
menu

Agitazione del personale

L'Ausl Romagna ribatte alla Fials: segnalazioni enfatizzate rispetto alla realtà

In foto: la sede Ausl di Rimini
la sede Ausl di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

In merito allo stato d'agitazione del personale dell'Ausl Romagna indetto dalla Fials (vedi notizia) arriva la risposta della della Direzione Amministrativa dell'Azienda Sanitaria dellaRomagna

"Con riferimento alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale del comparto dell’Ausl della Romagna da parte della Fials - si legge -, l’Azienda esprime tutto il proprio stupore rispetto ai contenuti rappresentati dal sindacato.

Infatti, nel corrente anno 2026, detti temi sono stati oggetto sia di confronto nelle sedute sindacali che di numerose informative di dettaglio fornite dall’Azienda, senza che Fials abbia formalizzato in merito osservazioni o note rimaste prive di riscontro.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative agli organici, alle ferie e agli straordinari esse appaiono enfatizzate da Fials rispetto alla realtà, come sarà cura dell’Azienda rappresentare con dati oggettivi aggiornati nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda i temi oggetto di contrattazione decentrata (DEP, Incarichi di Funzione, destinazione risorse) nonostante gli stessi vengano regolarmente trattati presso i competenti tavoli negoziali, secondo il calendario e le modalità condivise con le Organizzazioni Sindacali, le criticità rappresentate da Fials sono emerse solo con la proclamazione dello stato di agitazione".

Altre notizie
i carabinieri di Rimini
Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
Polizia di Stato (repertorio)
Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere
di Redazione
annullato il concerto di Gianni Morandi
Meteo inclemente

Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
di Redazione
i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
Nella serata di mercoledì

Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
parte la caccia e partono le proteste
A Riccione

Partita la stagione venatoria. Ambientalisti: spari vicino a strade e abitazioni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO