Addio ad Enzo Bianchi. Con i preti riminesi una catechesi su giovani e chiesa

Era venuto in riviera più volte Enzo Bianchi, morto oggi all’ospedale Molinette di Torino. Fondatore della Comunità monastica di Bose, aveva 83 anni e da tempo era segnato da problemi di salute

Nato a Castel Boglione, nell'Astigiano, il 3 marzo 1943, Bianchi diede vita nel 1965 all'esperienza di Bose, nel Biellese, comunità monastica ecumenica di cui è stato priore fino al 2017 quando ne ha lasciato la guida per poi essere, successivamente, allontanato.

La visione del mondo, la sua lettura della vita alla luce del Vangelo, la sua capacità di farsi interprete dei cambiamenti lo hanno reso un testimone fondamentale per tanti credenti. In provincia è stato più volte ospite degli appuntamenti filosofici organizzati a Misano. Molto intenso fu un incontro che ebbe nell'aprile del 2024 con i preti della Diocesi di Rimini, che si tenne al Punto Giovane di Riccione. In quell'occasione propose una meditazione su giovani e chiesa (il video)