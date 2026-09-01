Ex Villa Assunta nel totale degrado. La denuncia di Basta Plastica in Mare

Forte degrado all'ex Villa Assunta, già clinica Contarini, di Rimini. A denunciare la situazione Manuela Fabbri, presidente dell'APS Basta Plastica in MARE Network.

"In una città leader dell’accoglienza turistica e congressuale, a due passi dalla stazione dei treni e da una fermata dei bus che si dirigono verso San Marino e l’Aeroporto di Bologna c'è un luogo frequentato da pantegane e in un totale stato di abbandono. La ex clinica, nella quale sono nati molti bambini riminesi è sporca e in stato di gravissimo degrado da moltissimi anni, soprattutto da quando lo spazio esterno non è più affittato come parcheggio per residenti" scrive Fabbri.

La situazione è stata segnalata all'amministrazione ma ancora non c'è stata alcuna risposta concreta: "Pur non pensando ce ne fosse bisogno, da abitanti del Centro Storico, qualche settimana abbiamo allertato gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli del Comune di Rimini: “non sapevano” è stata la risposta e si sono persi contattati con la proprietà “provvederanno”. Ma siccome nulla si mosso, ci sorgono spontanee tre domande: 1. Di chi è la proprietà dell’ex Villa Assunta? … addirittura un tempo si diceva che Carradori (Ausl) fosse in società. 2. Nonostante i forum e tanti altro di cosiddetta partecipazione non sempre utile, come fa il Comune a non sapere e a non esercitare un assiduo controllo sul decoro cittadino? 3. Se non si ha cura dei propri cittadini, come si può ignorare questa pessima cartolina che dà il benvenuto agli ospiti di Rimini?"