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Tra Rimini, Bologna, Forlì

Controlli del Nas sul "turismo lento": tante irregolarità, sospese 11 attività

In foto: i controlli del NAS
i controlli del NAS
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Redazione
   
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Multe per 41.500 euro, il sequestro di 400 chili di alimenti irregolari, di attrezzature ricreative e strutture abitative non in regola e la sospensione di cinque attività di ristorazione e sei strutture ricettive. Questo il bilancio della campagna straordinaria di controlli dei Carabinieri del Nas di Bologna dedicata al cosiddetto 'turismo lento'. Le verifiche hanno interessato oltre 20 strutture ricettive ed extralberghiere, tra aziende agricole, bed and breakfast, affittacamere, ostelli, rifugi e agriturismi, situate lungo i principali percorsi escursionistici delle province di Rimini, Bologna e Forlì-Cesena, tra cui la Via degli Dei, il Cammino Mater Dei, il Cammino di San Francesco e la Via Romea Germanica. Nel corso delle ispezioni sono state rilevate, in diverse strutture, gravi carenze igienico-sanitarie, produzioni di conserve e liquori in assenza di procedure Haccp (protocollo di sicurezza alimentare, ndr), alimenti scaduti anche da oltre due anni e irregolarità nelle modalità di congelamento. Scoperte anche attività di ristorazione, campeggio e glamping prive delle autorizzazioni necessarie, ampliamenti non autorizzati della capacità ricettiva e violazioni del rapporto di prevalenza previsto per le aziende agrituristiche. Sotto il profilo della sicurezza, infine, sono stati riscontrati impianti elettrici e idrici precari, strutture alloggiative e attrezzature ludiche artigianali prive di collaudo e aree barbecue in zone a rischio di incendio e dotate di presidi antincendio insufficienti o non revisionati. Le irregolarità sono state segnalate ai Comuni interessati, alle Ausl, al Comando dei Vigili del fuoco e alla Regione, mentre per i profili occupazionali è stato attivato anche il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Il bilancio complessivo dell'attività, concludono dal Nas, comprende il sequestro amministrativo di 400 chili di alimenti irregolari, per un valore di 24.000 euro; il sequestro di attrezzature ricreative e strutture abitative irregolari e prive di collaudo, per un valore di 160.000 euro; la sospensione di cinque attività di ristorazione e sei esercizi ricettivi (agriturismi, bed and breakfast e rifugi), per un valore complessivo stimato in circa 5.990.000 euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 41.500 euro.

https://www.icaroplay.it/programmi/controlli-del-nas-sul-turismo-lento-tante-irregolarita-sospese-11-attivita/
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