Alla 23esima Festa de Borg ci sarà "il ritorno di Buffalo Bill"

Torna dal 4 al 6 settembre la Festa de Borg, giunta alla 23esima edizione. Il titolo, “Il ritorno di Buffalo Bill – a mond ma chesa nosta”, trae spunto da un episodio avvenuto centoventi anni fa, ovvero l’11 aprile 1906, quando fece tappa a Rimini la carovana teatrale di Buffalo Bill, nel suo secondo tour europeo del Wild West Show. Un evento rimasto nella storia della città sia per la fama internazionale del personaggio, sia per l’allestimento e l’enciclopedia umana che proponeva.

Dal punto di vista artistico la Festa 2026 si svilupperà su due piani. Da una parte l’omaggio alla leggenda americana “Il ritorno di Buffalo Bill” con la parte coreografica e le proposte musicali che spazieranno dal country - folk per passare poi al blues, allo swing sino a giungere al cantautorato americano più recente (già da venerdì sera, lungo viale Tiberio, via San Giuliano).

Il secondo piano di lettura è invece dettato dal sottotitolo, “il mondo a casa nostra”, e vuole essere un viaggio, sia musicale che culinario, dai quattro angoli del pianeta, animato da associazioni del territorio che – oggi - vivono le culture del mondo, favorendo l’integrazione e la conoscenza tra i popoli (sabato e domenica, nelle varie piazzette all’interno del borgo).

Ad accomunare i due aspetti è il concetto di “frontiera”, che nel tempo ha progressivamente mutato i suoi accenti. Dal polveroso far west, meta di conquiste e scoperte, a luogo di incontro tra “mondi diversi”.

Come sempre, il cuore della Festa saranno i volontari: 250 soci di cui 220 soci volontari impegnati ad animare, non solo i 7 stand gastronomici, ma anche tutta la parte logistica della Festa

. Gli spettacoli ideati per la Festa de Borg:

- NAVIGARE NECESSE EST di e con Gianluca Reggiani con interventi di Uva Grisa, realizzato in collaborazione con ATUSS "Rimini di verde e di blu" Comune di Rimini (4-5-6 settembre ore 19:00 al portocanale)

- TAKODA IL LADRO DI CAVALLI spettacolo equestre di Diego Giona (4-5 settembre ore 21:00 Arena Parco XXV Aprile)

- LA FRONTIERA spettacolo pirotecnico e musicale realizzato da Fonti Pirotecnica su brani scelti appositamente dalla Società de Borg per raccontare, in tre atti, l’evoluzione del concetto di frontiera, da luogo di conquista, a luogo di incontro fino alla sfida attuale ovvero frontiera culturale l’accettazione del “prossimo” e del “diverso”.

. Eventi Speciali / Aree Tematiche

Spettacoli / Animazione ideati per la Festa in collaborazione con realtà del territorio sul tema della multiculturalità / le frontiere a Rimini

- OMBELICO DEL MONDO - DJ Set by Velvet - musica dai quattro angoli del pianeta

- BROADWAY CELEBRATION - omaggio al musical americano realizzato da Scuola Anca Ardelean, con coreografie originali di Falcioni

- ARGENTINA un viaggio in sud america, non solo musicale ma anche culinario sviluppato in collaborazione con l'associazione Argentina per il mondo

- AFRICA la musica africana dal vivo con contributi di danza

- ORIENTE uno spettacolo di danze e musiche orientali con Leyla & Sunshine Desert

- CABARET EUROPA "Moulin Rozz"

- AMERICAN BALL ROOM dal blues al rock passando per lo swing.

- DAL COUNTRY AL FOLK due palchi dedicanti alla musica folk, dal tradizionale country, passando al folk romagnolo, sino al cantautorato americano.

. Mostre tematiche

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Borghigiani al setaccio - seconda edizione del libro scritto da Mario Pasquinelli e Giuliano Ghirardelli

Nuovi Murales di Agim Sulai