Dalle Volanti della Polizia

Latitanti internazionali rintracciati in strutture ricettive di Rimini

In foto: @Questura di Rimini
@Questura di Rimini
di Redazione   
Lun 4 Ago 2025 13:48 ~ ultimo agg. 7 Ago 03:01
Domenica le Volanti della Questura di Rimini hanno arrestato un cittadino albanese, ricercato dall’Autorità Giudiziaria del proprio paese per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ed un rumeno, ricercato con mandato d’arresto europeo per gravi reati in materia di ordine pubblico commessi nel suo paese.
Entrambi si trovavano in vacanza in due distinti hotel di Rimini e sono stati identificati durante i servizi straordinari di controllo del territorio presso le strutture ricettive. 
L’albanese nel giugno del 2020 era stato coinvolto in un trasporto illegale di cinque immigrati clandestini provenienti dalla Siria, con destinazione prevista in un paese dell’Unione Europea, mentre il rumeno nel 2019 aveva causato gravi disordini di gruppo danneggiando un bar. 
Sono stati portati alla Casa Circondariale e saranno posti a disposizione delle rispettive Autorità richiedenti.

