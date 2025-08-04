A Bellaria Vigili del fuoco in servizio H24

“Un’implementazione del servizio che è frutto della collaborazione tra istituzioni e dell’attenzione verso le nostre comunità dimostrata ancora una volta dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Un segnale importante, che avrà positive e concrete ripercussioni in termini di presidio, sicurezza e rapidità di risposta per tutta la zona Nord della Provincia oltre che per la città di Bellaria Igea Marina. Un rinnovato ringraziamento, quindi, al Ministero dell'Interno, al Comando provinciale e a tutte le unità che sono impegnate sul nostro territorio, rappresentando un solido e rassicurante punto di riferimento durante tutta l’estate ed in particolare nelle settimane più delicate della stagione turistica”: così il Sindaco Filippo Giorgetti accoglie e commenta l’avvio dell’attività H24 del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina, che trova spazio presso il Centro Operativo sovra comunale di Protezione Civile in zona Bordonchio.

Un servizio no stop cominciato ufficialmente sabato 2 agosto, ricordando la preziosa attività di presidio svolta presso la struttura, in questo caso in H12, durante tutto il mese di luglio; ora, come detto, il grande arricchimento dell'ufficio che ha consentito l’avvio del servizio H24, che si protrarrà sino a fine agosto con la possibilità ventilata sin da ora di ulteriore proroga che copra parte del mese di settembre durante le ore diurne.

Sul fronte della dotazione e delle unità, al Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina sono impiegate cinque unità di personale a turno, potendo contare su un’autopompa-serbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi, i due mezzi di stanza fissa presso la struttura. La cui apertura, è bene ricordarlo, non modifica le prassi da seguire dall’utenza per le richieste di soccorso tecnico urgente: che vanno comunque effettuate tramite il numero di emergenza 115, al quale risponde la sala operativa della sede centrale di Rimini ed invia in caso di necessità la squadra di Vigili del Fuoco più vicina disponibile; in alternativa, si può utilizzare il numero unico di emergenza (NUE) 112.