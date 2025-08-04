Al via “Riccione Summer Music”, la rassegna dei concerti pop in piazzale Roma

Da domani, martedì 5 agosto, parte Riccione Summer Music: sul palco vista mare di piazzale Roma saliranno alcune delle voci più amate del panorama italiano per sei concerti gratuiti da non perdere. La rassegna, che rientra nell’ampio palinsesto che la città di Riccione ha lanciato per l’estate 2025 con il format Riccione Music City, è una delle quattro anime musicali che caratterizza l’estate tra cui Riccione Summer Jazz - appena concluso con uno straordinario successo di pubblico e critica -, Albe in controluce e Versus.

A dare l’avvio al ricco programma live sarà, martedì 5 agosto, Nek con "Nek Hits", il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni. Il concerto ripercorre le tappe più significative della sua lunga e fortunata carriera. Un live che punta tutto sull’autenticità del suono e sull’energia della musica suonata dal vivo. Riccione Summer Music prosegue giovedì 7 agosto con la tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri. In scaletta anche i Gemelli Diversi (11 agosto, Giuliano Palma (14 agosto), Alex Britti (20 agosto) e Irene Grandi (21 agosto). I concerti in piazzale Ceccarini sono a ingresso libero con inizio alle 21:30.