  
Indietro
menu
menu

INAUGURAZIONE CON NEK

Al via “Riccione Summer Music”, la rassegna dei concerti pop in piazzale Roma

In foto: Nek
Nek
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Lun 4 Ago 2025 13:02 ~ ultimo agg. 7 Ago 03:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Da domani, martedì 5 agosto, parte Riccione Summer Music: sul palco vista mare di piazzale Roma saliranno alcune delle voci più amate del panorama italiano per sei concerti gratuiti da non perdere. La rassegna, che rientra nell’ampio palinsesto che la città di Riccione ha lanciato per l’estate 2025 con il format Riccione Music City, è una delle quattro anime musicali che caratterizza l’estate tra cui Riccione Summer Jazz - appena concluso con uno straordinario successo di pubblico e critica -, Albe in controluce e Versus. 

A dare l’avvio al ricco programma live sarà, martedì 5 agosto, Nek con "Nek Hits", il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni. Il concerto ripercorre le tappe più significative della sua lunga e fortunata carriera.  Un live che punta tutto sull’autenticità del suono e sull’energia della musica suonata dal vivo. Riccione Summer Music prosegue giovedì 7 agosto con la tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri. In scaletta anche i Gemelli Diversi (11 agosto, Giuliano Palma (14 agosto), Alex Britti (20 agosto) e Irene Grandi (21 agosto). I concerti in piazzale Ceccarini sono a ingresso libero con inizio alle 21:30.

Altre notizie
Il logo del Riccione Women
Calcio C Femminile

Riccione Women presenta la sua stagione: il 6 settembre a Riminiterme
di Icaro Sport
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO