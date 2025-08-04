'BeDigital'. A Rimini corsi online gratuiti per maggiorenni, adulti e anziani

Il Comune di Rimini promuove le iscrizioni al corso online gratuito "BeDigital" della Regione Emilia-Romagna, rivolto a due specifici bacini di utenza: giovani maggiorenni in cerca di competenze digitali spendibili nel mondo del lavoro e popolazione adulta/anziana che necessita di supporto nella cittadinanza digitale.

L'iniziativa si inserisce nel progetto "Digitale Facile", finanziato dal PNRR, con l'obiettivo di facilitare almeno 6.500 cittadini riminesi entro la fine dell'anno. Il corso BeDigital rappresenta una risorsa strategica aggiuntiva ai punti di facilitazione già attivi sul territorio, incluso quello presso l'URP comunale, e alle attività formative realizzate in collaborazione con diversi ETS locali.

Per i giovani maggiorenni, il corso costituisce un'opportunità per acquisire competenze digitali certificate attraverso un badge online riconosciuto legalmente, ideale per arricchire il proprio curriculum vitae. Il percorso formativo include moduli specifici su: creazione di CV professionali, ricerca lavoro online, protezione dati personali e cybersicurezza, uso dei servizi della Pubblica Amministrazione (SPID, CIE, App IO, PagoPA, Fascicolo Sanitario Elettronico), gestione della reputazione online e netiquette, orientamento universitario e procedure di iscrizione.

Per la popolazione adulta e anziana, BeDigital offre formazione di base permanente su tematiche fondamentali della cittadinanza digitale: sicurezza online, protezione dei dati personali, uso consapevole dei dispositivi digitali, accesso ai servizi pubblici online, gestione dell'identità digitale. Il corso è strutturato con videolezioni brevi, chiare e pratiche, pensate per essere facilmente comprensibili anche da chi si avvicina per la prima volta al mondo digitale.

L'accesso al corso avviene esclusivamente tramite identità digitale SPID o CIE sulla piattaforma regionale Self. Una volta effettuato l'accesso, i partecipanti devono scegliere la lingua del corso, compilare un questionario demografico per attestare la residenza nel territorio comunale (requisito necessario per il conteggio nel progetto PNRR) e seguire tutte le videolezioni disponibili. Al termine del percorso viene rilasciato un badge digitale che certifica le competenze acquisite.

Il corso è disponibile 24 ore su 24, completamente gratuito e accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Ogni partecipante può seguire le lezioni secondo i propri tempi e le proprie esigenze, con la possibilità di interrompere e riprendere il percorso formativo in qualsiasi momento.