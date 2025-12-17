  
“Perché la guerra?”

Alle radici della guerra russo-ucraina. Incontro con lo storico Andrea Graziosi

di Redazione   
Mer 17 Dic 2025 08:59 ~ ultimo agg. 09:45
Ultimo appuntamento della rassegna “Perché la guerra?” con la conferenza Alle radici della guerra russo-ucraina dello storico Andrea Graziosi, professore di Storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II), con cui ci si interrogherà sulle ragioni dell’attacco militare di Putin all’Ucraina. La conferenza è in programma giovedì 18 dicembre alle 17 nella Sala della Cineteca.
Per comprenderne le cause e le ragioni è necessario conoscere infatti la storia dei due Paesi e l’ideologia di cui sono imbevuti Putin e la sua classe dirigente. Per spiegare questa tragedia che cambia il mondo occorre ritornare ad alcuni passaggi essenziali della storia del Novecento prima e dopo il 1991.  

Ingresso gratuito, senza prenotazione.
Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704486 | www.bibliotecagambalunga.it 

Istituto Storico Rimini | tel. 0541.24730 |  www.istitutostoricorimini.it

