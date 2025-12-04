  
Opera lirica

L'Aida di Verdi inaugura il 2026 al Teatro Galli di Rimini

In foto: Aida di G. Verdi al teatro Galli
Aida di G. Verdi al teatro Galli
Rimini inaugura il nuovo anno nel segno della grande lirica. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17:30, al Teatro Amintore Galli va in scena Aida, melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni, uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico mondiale. In replica: sabato 3 gennaio ore 20:30 e domenica 4 gennaio ore 17:30. L’Opera, come sempre sottotitolata, è una nuova produzione del Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli APS con il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Con la regia di Paolo Panizza, la direzione d’orchestra del M° Jacopo Rivani, con il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancinil’Orchestra La Corelli e il corpo di ballo Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, coreografo Matteo Mecozzi. La nuova produzione assume un valore particolarmente significativo grazie a una recente ricognizione archivistica. Un antico libretto del Comune di Rimini – “Elenco delle opere musicali eseguite nel teatro comunale dall’anno di apertura, estate del 1857, fino alla primavera del 1943” – attesta infatti che Aida fu rappresentata al Teatro Galli per l’ultima volta nella stagione 1925-1926. Da quel momento, l’opera non tornò più sul palcoscenico riminese. Circa vent’anni dopo il teatro sarebbe stato bombardato e parzialmente distrutto, interrompendone la vita artistica fino alla riapertura del 2018. Il 2026 segna dunque un traguardo storico: cent’anni esatti dall’ultima esecuzione di Aida in questo luogo simbolo della cultura cittadina.

 

