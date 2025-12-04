Riccione, rinasce lo Spazio Tondelli: lavori quasi ultimati

https://www.icaroplay.it/programmi/a-riccione-rinasce-lo-spazio-tondelli-rinnovamento-quasi-completato/

Lo Spazio Tondelli è il nuovo polo culturale e centro polifunzionale di Riccione, situato in posizione centrale tra viale Ceccarini e viale Don Minzoni. Riqualificato con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, è stato ripensato per ospitare un’ampia gamma di eventi: prosa, danza, concerti, performance contemporanee ed eventi ibridi. La tredicesima tappa di “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato questa mattina la sindaca Daniela Angelini, insieme alla giunta, ai progettisti, ai tecnici comunali e ai rappresentanti della stampa, all’interno del cantiere dello Spazio Tondelli: uno dei progetti più significativi del percorso di rigenerazione culturale e urbana della città.

Il cantiere si presenta oggi in piena attività: i lavori riguardano i pavimenti della sala e dei servizi igienici, il completamento degli impianti elettrici e meccanici, opere antincendio, sistemazione della pavimentazione esterna, tinteggiature e finiture, arredi. Nel mese di gennaio è prevista la posa del parquet sulla gradonata della sala, mentre a febbraio si procederà alla fornitura delle nuove poltrone, passaggio che consentirà di completare gli interventi e restituire lo spazio alla città entro il mese di marzo 2026.

Il progetto di riqualificazione, firmato dall’architetto Anton Luca Nannini, ha trasformato l’edificio ripensandolo come un centro polifunzionale per le arti sceniche capace di ospitare prosa, danza, concerti, performance contemporanee ed eventi ibridi. Le demolizioni interne e la ricostruzione delle nuove compartimentazioni hanno permesso di dare forma a un’impostazione completamente diversa, più aperta, moderna ed efficiente.

L’area scenica, al centro dell’edificio, occupa 150 metri quadrati e non prevede un palco rialzato, una scelta voluta per permettere alla scena di dialogare con la platea e con gli altri ambienti, rendendo gli spazi estremamente flessibili e pronti a trasformarsi a seconda delle esigenze artistiche. La sala del pubblico potrà accogliere oltre 400 spettatori, grazie alla combinazione tra poltroncine permanenti e sedute mobili, mentre la nuova gradonata garantirà una visibilità ottimale. Completano il progetto i camerini, gli spogliatoi, i servizi dedicati al pubblico e personale e una regia tecnologicamente avanzata, collocata nel punto più alto della sala e affiancata da due ulteriori postazioni operative. Nelle scorse settimane si è proceduto all'affidamento diretto, per un importo complessivo di circa 115.000 euro, della fornitura e posa in opera di 277 poltrone ribaltabili progettate per garantire comfort e qualità estetica nella sala del pubblico spettacolo.

Il foyer-bistrot, per la cui gestione l'associazione Riccione Teatro ha avviato una consultazione preliminare con scadenza 15 febbraio 2026 rivolta a operatori economici, professionisti e soggetti del terzo settore, sarà un ambiente luminoso e accogliente, dotato di cucina e dispensa, pensato per ospitare fino a cento persone sedute. Un luogo di socialità e cultura, a metà strada tra caffetteria, punto ristoro e spazio eventi anche nelle giornate senza spettacoli. Anche l’esterno dello Spazio Tondelli è destinato a trasformarsi, con un piazzale rinnovato e nuovi spazi di relazione che renderanno questo luogo vivo tutto l’anno. Il progetto è interamente accessibile, grazie alla rampa esterna, al monta-persone e ai servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta.