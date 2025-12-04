  
Si abbassa l'età del consumo

Cani antidroga nelle scuole. I controlli dei carabinieri

In foto: i carabinieri nei corridoi delle scuole
i carabinieri nei corridoi delle scuole
di Redazione   
Gio 4 Dic 2025 14:40
Con i cani delle unità cinofile antidroga di Bologna, i Carabinieri della Compagnia di Rimini stanno effettuando una serie di controlli mirati all’interno di alcuni istituti superiori della città di Rimini. Ispezionate aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili per rilevare eventuali tracce di sostanze stupefacenti. Le verifiche, fa sapere l'Arma, si sono svolte senza criticità e nel pieno rispetto dell’attività scolastica, con la collaborazione da parte del personale docente così come degli studenti.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sicurezza e tutela dei giovani, finalizzato non solo all’individuazione di eventuali sostanze illecite, ma soprattutto alla sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di droghe anche alla luce del preoccupante abbassamento dell’età dei consumatori.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

