A Santarcangelo il “Natale nei luoghi dell’anima” torna con oltre 100 eventi

Torna “Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale a Santarcangelo di Romagna”, che prenderà il via sabato 6 dicembre dalle ore 16 con l’accensione delle luci, l’inaugurazione del nuovo albero al Combarbio e del presepe in piazza Balacchi, nonché l’apertura della Grotta di Babbo Natale.

Sono oltre 100 gli eventi in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio tra cultura, tradizioni e solidarietà, nell’ambito del cartellone promosso da Amministrazione comunale, Consulta del Settore civile, FoCuS, Pro Loco e Città Viva in collaborazione con il festival “Luoghi dell’Anima – Italian film festival” e tante altre realtà santarcangiolesi. Una ventina le iniziative commerciali e i mercatini, sette le tombole solidali, due presepi e oltre venti proposte per bambini e bambine, tra laboratori, letture e spettacoli di strada.

Sarà inaugurata sabato 6 dicembre dalle ore 16 una tra le principali novità del 2025: la Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri, dove i visitatori troveranno ad accoglierli Babbo Natale in persona, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli.

A seguire, accompagnati dalla banda musicale, i presenti si trasferiranno al presepe meccanizzato della famiglia Gualtieri, allestito anche quest’anno nella grotta di piazza Balacchi. Il pomeriggio proseguirà poi con l’inaugurazione del “Bosco sotto un cielo di stelle”, installazione urbana formata da un percorso di alberelli di Natale che dalle grotte raggiungerà il Combarbio, dov’è collocato il nuovo albero di Natale di Santarcangelo, un abete alto 11 metri.

L’albero, insieme al resto del centro storico, sarà illuminato da migliaia di luci a basso impatto energetico con un nuovo progetto luminoso pensato per evocare la magia di un cielo stellato, sospeso sopra le vie del borgo, composto da oltre 5 km di luminarie, per un totale di 8 km comprese anche le frazioni. Previsto infatti il ritorno delle luci a San Vito, San Martino, Sant’Ermete, San Michele, San Bartolo, Canonica, Montalbano e la Giola, illuminate da catenarie e decorazioni luminose dedicate a Cittaslow.

La vigilia di Natale invece doppio appuntamento in piazza Ganganelli con la colazione insieme dalle 8,30 alle 11,30 e l’aperitivo dalle 18 alle 19,30, mentre il 5 gennaio al Lavatoio arriva ‘Le famiglie in attesa della Befana’, spettacolo di musica e danza per i più piccoli in favore dell’emporio solidale, e ancoa le tombole al centro anziani il 19 dicembre e il 3 gennaio.

Anche gli eventi raggiungeranno le frazioni, nell’ambito di un programma generale che sarà aperto come lo scorso anno da “Luoghi dell’anima – Italian Film Festival”, da mercoledì 10 a domenica 14 dicembre. E poi tanti eventi della Consulta del Settore civile dedicati alla solidarietà, a cominciare dalla camminata della pace di domenica 14 dicembre, animazioni, spettacoli e mercatini del fine settimana a cura di Città Viva, laboratori e altre iniziative diffuse in città – anche nei gazebo delle piazze Ganganelli e Marini, quest’ultimo utilizzato per la prima volta dopo la donazione al Comune – insieme a tante altre sorprese che inizieranno già sabato 6 dicembre nel corso del pomeriggio inaugurale.

“Il Natale santarcangiolese è un Natale di valori e identità, frutto di una ricerca che nel tempo non si è mai fermata e che anche quest'anno propone iniziative più tradizionali insieme a diverse novità” ha dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti nel corso della conferenza stampa. “I tre punti fermi restano comunque la cultura, con il festival ‘Luoghi dell’anima’ che dà nuovamente il nome al Natale di Santarcangelo, la solidarietà con gli eventi della Consulta del settore civile e la tradizione, con iniziative per tutta la famiglia pensate per creare un clima coinvolgente, dal nuovo albero al presepe meccanico fino alla Grotta di Babbo Natale, per un totale di oltre cento eventi nell’arco di un mese”.

“L’idea di un Natale nel segno della tradizione, pensato per accogliere le famiglie e sostenere le attività economiche di prossimità del nostro centro commerciale naturale, ha dato vita al programma di quest’anno, caratterizzato dalle tre grandi novità dell’albero di Natale al Combarbio, del nuovo allestimento luminoso e della Grotta di Babbo Natale” ha detto l’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli. “Quest’ultimo progetto in particolare nasce dalla proposta di tanti bambini e bambine delle scuole primarie: grazie ai loro suggerimenti abbiamo allestito un luogo magico e ricco di sorprese, che nel corso delle festività ospiterà Babbo Natale in persona oltre a tante altre iniziative tra laboratori e caccia al tesoro”.

“Anche quest’anno, la Consulta del Settore civile propone un programma di eventi all’insegna della solidarietà e dello stare insieme: tra questi ricordo la ⁠Camminata per la pace di domenica 14 dicembre dalle ore 15, che torna per il terzo anno consecutivo con l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso” ha spiegato l’assessore al Welfare di Comunità, Filippo Borghesi.

“‘Nei luoghi dell’anima – Italian Film Festival raggiunge la sesta edizione, con un programma di cui siamo molto soddisfatti per quel che riguarda la selezione di film e spettacoli, che dà spazio a figure di primo piano ma anche a molti giovani, con ospiti come Matteo Garrone e Margherita Buy, tra gli altri, e tante sorprese per il pubblico che vivrà il festival insieme a noi” ha concluso Andrea Guerra, curatore del festival.